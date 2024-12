Ajax-speler die ploeg bij de hand moet nemen wekt ongeloof: 'Ik vond het onthutsend!'

Henk Spaan is zondagavond geschrokken van het optreden van Ajax-aanvaller steven Berghuis in de uitwedstrijd tegen NEC. De routinier verscheen voor de derde opeenvolgende wedstrijd aan de aftrap, maar evenals tegen PEC Zwolle en Real Sociedad slaagde hij er niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen. Wat Spaan vooral heeft verbaasd, is de defensieve arbeid die Berghuis leverde, of beter gezegd niet leverde. Hugo Borst vraagt zich zelfs af waarom Ajax het aflopende contract van de linkspoot wil verlengen.

In de Hard Gras Podcast gaat het maandag uitgebreid over Liverpool en Arne Slot. De Nederlander heeft zich binnen een paar maanden ontzettend populair gemaakt op Anfield, door zijn ploeg op een intensieve, frisse en attractieve manier te laten voetballen. Liverpool blies zondagavond nog Manchester City van het veld, een paar dagen nadat Real Madrid op Anfield al naar een 2-0 nederlaag was gespeeld. Slot oogst veel lof in de Hard Gras Podcast en Wessel Penning, columnist bij het Algemeen Dagblad en als eindredacteur betrokken geweest bij het boek Slot-bal van Mikos Gouka, geeft een inkijkje in het succesverhaal van de trainer.

“Bij zijn eerste gesprek met Feyenoord zei Slot, toen wilde hij met die inspanningspsycholoog praten, dat hij dit en dat wilde gaan doen op de training, heel veel meer loopjes en dergelijke”, zo vertelt Penning, die vervolgens een vergelijking maakt tussen de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester City en De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van april van dit jaar. De Rotterdammers wonnen die wedstrijd met 6-0. “Als je gisteren ziet, de eerste helft tegen Manchester City, dat leek heel erg op de Feyenoord - Ajax van vorig seizoen. Dat is Slot-bal op z’n best, ze helemaal gek maken. Tegen Ajax bleef het lang 0-0, toen brak Ajax pas in het laatste kwartier van de eerste helft. City brak nu al wat eerder. Maar dat is het gewoon: het powervoetbal, het is gaan en het is fit zijn”, zo klinkt het.

‘Onthutsende’ Berghuis

En aan dat laatste ontbrak het zondagavond in Nijmegen bij Berghuis, zo stelt Spaan. “Als je dan zoals bij Ajax Berghuis hebt op de rechterkant die dan Calvin Verdonk gewoon opzichtig laat lopen… Ik vond het onthutsend, want waarom stel je hem dan op?”, zo vraagt de columnist zich af. Spaan doelt mogelijk onder meer op een moment in de eerste helft, waarbij Verdonk een groot deel van het veld kon oversteken en uiteindelijk aan de basis stond van drie levensgrote kansen voor NEC. Tweemaal kon Remko Pasveer redden, waaronder één keer op wonderbaarlijke wijze, en eenmaal stond Josip Sutalo in de weg. “Hij heeft er geen zin om er achteraan te lopen, dat zag je gewoon”, zo zegt Penning over Berghuis.

De aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is de laatste tijd onderwerp van gesprek bij Ajax. Berghuis stond door een blessure ruim twee maanden aan de kant. Hij maakte voor de interlandperiode al een paar keer zijn opwachting als invaller, maar toen was duidelijk te zien dat hij nog wel even nodig had om op zijn oude niveau te komen. Dat heeft hij in de wedstrijd tegen PEC Zwolle, Real Sociedad en NEC niet kunnen aantikken. “Waarom wordt zijn contract dan verlengd?”, zo vraagt Borst zich af, die bovendien betwijfelt of Berghuis het wel kan opbrengen om achter zijn tegenstander aan te lopen. Berghuis heeft een aflopend contract, maar sprak vorige week nog de verwachting uit dat Ajax en hij er wel uit gaan komen.

