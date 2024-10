John de Wolf vanaf dag één al onder de indruk: 'Ik dacht meteen: we hebben iets bijzonders in huis'

Arne Slot had niet veel tijd nodig om indruk te maken op John de Wolf. Dat blijkt uit een passage uit het boek over Slot dat binnenkort verschijnt. Hij is inmiddels al een paar maanden werkzaam als hoofdtrainer van Liverpool, maar zijn (succesvolle) periode bij Feyenoord zal hem nog wel even blijven achtervolgen. Zeker nu clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad ‘de laatste hand legt’ aan zijn boek over de succeswijze van de hoofdtrainer. Het werk van Gouka heet ‘Slot-bal’ en verschijnt op 22 november in de winkels.

Slot was eind 2020 nog trainer van AZ toen hij de onderhandelingen met Feyenoord al was begonnen. De Rotterdammers waren op zoek naar een opvolger van Dick Advocaat, die na dat seizoen zou vertrekken als hoofdtrainer van Feyenoord. Ze kwamen in hun zoektocht uit bij Slot en de trainer stond er wel voor open om in De Kuip aan de slag te gaan. AZ reageerde minder enthousiast: het beëindigde het huwelijk met de trainer voortijdig. Slot had daardoor alle tijd om zich voor te bereiden op zijn avontuur in Rotterdam-Zuid. En dat werd een succes.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Liverpool haalt oude bekende van Slot weg bij Feyenoord

Slot loodste Feyenoord tijdens zijn eerste seizoen naar de finale van de UEFA Conference League en maakte de club in 2023 voor het eerst sinds 2017 kampioen van Nederland. Slot sloot zijn periode als hoofdtrainer van Feyenoord af met de winst van de KNVB Beker én de tweede plek in de Eredivisie, waarmee kwalificatie voor de competitiefase van de Champions League werd veiliggesteld. De trainer bekroonde zijn werk in Rotterdam met een overstap naar Liverpool, waar hij niet veel tijd nodig heeft gehad om de boel naar zijn hand te zetten. Dat vraagt om een boek en dat komt er nu dus ook.

“Gouka is al jaren Feyenoord-watcher van AD Sportwereld. Hij zat de afgelopen drie jaar op de eerste rij toen Slot Feyenoord naar de top stuwde”, zo leest het op de website van het Algemeen Dagblad. “De coach gaf hem in die periode regelmatig een inkijkje in zijn methodes. Gouka sprak ook met vele tientallen spelers, trainers en andere insiders over Slot. Zo hoorde hij veel over de methodes van de succestrainer, maar ook over de indruk die hij maakte door zijn sociale en communicatie vaardigheden.” Zo maakte Slot al op dag één van zijn avontuur bij Feyenoord indruk op John de Wolf. “De Wolf is die dag als eerste om. De assistent-trainer en ex-speler van de club, die al onder Advocaat werkzaam was in De Kuip, kijkt met open mond naar de beelden die Slot zijn spelers voorschotelt”, geeft het AD alvast een tipje van de sluier.

LEES OOK: Slot krijgt lof van bekende: ‘Hij doet het geweldig en dat is zijn kracht’

De Wolf spreekt over een ‘prachtige presentatie’. “Over hoe hij wilde voetballen en hoe hij als mens was. Ik dacht meteen: we hebben iets bijzonders in huis”, zo leest het. Slot maakte veel los bij zijn assistent. “Was ik maar weer voetballer. Ik kreeg zojuist gewoon zin om mee te voetballen”, zo was De Wolf duidelijk onder de indruk van Slot. Het boek ‘Slot-bal’ is driehonderd bladzijden dik, inclusief een fotokatern, en ligt vanaf 22 november in de winkels.

Arne Slot is de beste trainer die Feyenoord ooit heeft gehad Laden... 83.7% Eens 16.3% Oneens 190 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.