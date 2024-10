Slot krijgt lof van bekende: ‘Hij doet het geweldig en dat is zijn kracht’

Pepijn Lijnders is zeer te spreken over de start van Arne Slot bij Liverpool. De trainer van Red Bull Salzburg was tot afgelopen zomer assistent van Jürgen Klopp bij de Engelse club, maar staat sinds dit seizoen op eigen benen. De Nederlander is blij dat zijn landgenoot het goed doet bij zijn oude club.

Slot maakte afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord de overstap naar Liverpool. De in Rotterdam zeer geliefde trainer vertrok met een kampioenschap en een bekerwinst op zak naar de Engelse top. Daar maakte hij een uitstekend begin door. Na zeven duels staat Liverpool bovenaan in de Premier League, terwijl alleen werd verloren van Nottingham Forest. Ook in de Champions League werd twee keer gewonnen, van Bologna en AC Milan, terwijl het League Cup-duel met West Ham United ook in een zege resulteerde.

In gesprek met The Guardian gaat Lijnders in op de situatie bij zijn oude club. De oefenmeester is blij om te zien dat het bij Liverpool ook na het vertrek van Klopp goed gaat. Hoewel hij Slot goed kent, geeft Lijnders aan dat hij geen rol heeft gehad zijn landgenoot aan de baan te helpen. Wel is hij van mening dat Slot erg goed past bij Liverpool. “Arne weet precies wat hij wil en dat is zijn kracht”, geeft hij aan. “Hij levert echt geweldig werk. Het is fantastisch om te zien dat de groep nog steeds zo hongerig is en zich nog altijd verder kan ontwikkelen.”

Lijnders bij Salzburg

De Nederlander ziet vergelijkbare kwaliteiten bij zijn selectie bij Salzburg. Desondanks loopt het allemaal nog niet zoals gehoopt in Oostenrijk. In de competitie bezet Lijnders de vijfde plaats, met een achterstand van zes punten op koploper Sturm Graz. Wel heeft Salzburg twee wedstrijden minder gespeeld. In de Champions League werd van zowel Sparta Praag als Stade Brest met ruime cijfers verloren.

