Liverpool haalt oude bekende van Slot weg bij Feyenoord

Liverpool en Arne Slot staan op het punt om een oude bekende van de hoofdtrainer los te weken bij Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad heeft het er alle schijn van dat video-analist Roderick van der Ham de overstap maakt naar de huidige koploper van de Premier League.

Van der Ham stond sinds de zomer van 2022 onder contract in Rotterdam-Zuid. Een jaar eerder begon Slot aan zijn avontuur bij Feyenoord. De hoofdtrainer haalde Van der Ham bij aanvang van zijn tweede seizoen in Zuid-Holland weg bij Heracles Almelo. De video-analist was eerder ook werkzaam voor RKC Waalwijk, NAC Breda en Oranje onder-19. Bij Feyenoord zat Van der Ham tijdens de wedstrijden op de tribune om zijn collega’s van de technische staf in de rust en na het laatste fluitsignaal ‘de gewenste videobeelden’ van de wedstrijd te kunnen tonen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-supporters maken zich ernstige zorgen: 'Schandalig, ze gaan hetzelfde flikken'

Technische staf van Slot bij Liverpool

Slot maakte na het afgelopen seizoen de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De voormalige succestrainer van de Rotterdammers, waarmee hij landskampioen werd en de KNVB Beker won, nam Sipke Hulshoff mee naar de Engelse grootmacht. Hulshoff werkte eerder al samen met Slot bij Feyenoord. Slot voegde tevens John Heitinga toe aan zijn technische staf. Heitinga was in de tweede helft van het seizoen 2022/23 nog interim-hoofdtrainer van Ajax. De voormalig Oranje-international kreeg van de toenmalige technisch directeur Sven Mislintat te horen dat hij niet zou aanblijven als eindverantwoordelijke bij Ajax 1. Heitinga was in het afgelopen seizoen assistent van David Moyes bij West Ham United. Sinds dit seizoen zit hij op de bank van Liverpool.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil man met 175 duels voor Feyenoord kopen

Een oude bekende van Arne Slot mag dromen van een transfer naar Liverpool.