Feyenoord-supporters maken zich ernstige zorgen: 'Schandalig, ze gaan hetzelfde flikken'

Supporters van Feyenoord maken zich zorgen over de uitwedstrijd in de Champions League tegen het Franse Lille. De Franse autoriteiten hebben maandag bekendgemaakt geen PSV-supporters toe te laten in het bezoekersvak van Paris Saint-Germain, waardoor Feyenoorders vrezen voor een soortgelijk scenario.

Maandagavond werd bekend dat de Franse autoriteiten, een week voor aanvang van de wedstrijd, besloten hebben om geen supporters van PSV toe te laten tijdens het uitduel tegen Paris Saint-Germain. Er geldt ook een algeheel reisverbod voor PSV-supporters naar en binnen Parijs, wat onder meer te maken heeft met vermeende ongeregeldheden rondom de wedstrijd van PSV tegen RC Lens van vorig seizoen in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-fans walgen van hun eigen club: ‘Schandalig, geen respect voor de aanhang’

Supporters van Feyenoord vrezen door de rigoureuze maatregel van de Franse autoriteiten voor een soortgelijk scenario. Niet overal in Europa staan de supporters van de Rotterdammers er goed op, waardoor de kans niet ondenkbaar lijkt dat Feyenoord zonder uitsupporters naar Lille moet afreizen. Het is afwachten of de Franse autoriteiten hier tegenaan kijken, maar supporters houden er in ieder geval rekening mee.

"Heb zo'n gevoel dat ze in Frankrijk hetzelfde gaan flikken met Lille -Feyenoord", schrijft een supporter van de Rotterdamse club op X: "Lille gaat met Feyenoord hetzelfde flikken. Schande dat dit soort besluiten zomaar kan een week voor een wedstrijd", vindt een ander. "Schandalig natuurlijk dat dit zomaar kan", doelt een andere Feyenoorder op de straf voor PSV. "Succes ook voor ons in Lille."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.