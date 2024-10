Slot verklapt zijn Champions League-elftal aller tijden en heeft plaats voor twee Nederlanders

Arne Slot heeft in een interview op Amazon Prime zijn Champions League-elftal aller tijden verklapt. In de basisopstelling heeft de huidige oefenmeester van Liverpool plaats voor twee Nederlanders en vijf Liverpool-spelers.

Op doel laat Slot zijn keuze vallen op Alisson Becker, met wie hij nu samenwerkt bij The Reds. De rechtsachter in het elftal is Trent Alexander-Arnold. “Alisson keept al jaren geweldig voor Liverpool en Trent doorliep de hele jeugd en won uiteindelijk de Champions League”, verklaart de oefenmeester.

Centraal achterin heeft Slot een plaats ingeruimd voor opnieuw een Liverpool-speler. “Virgil van Dijk moet gewoon in dit elftal. Hij heeft alles wat een centrale verdediger moet hebben”, aldus Slot, die in de verdediging ook kiest voor Gerard Piqué en Frank de Boer. “Hij was echt heel speciaal bij Ajax”, legt hij uit.

Het middenveld bestaat uit Luka Modric, Sergio Busquets en Liverpool-icoon Steven Gerrard. Al moet Slot bij laatstgenoemde toegeven dat zijn huidige werkgever invloed heeft gehad op die keuze. “Als je het een jaar geleden had gevraagd, had ik Iniesta gezegd. Maar als Liverpool-trainer ga ik voor Gerrard.”

Slot kent geen twijfel over Messi en Ronaldo

Rechtsvoorin gaat Slot opnieuw voor een speler uit zijn huidige selectie, namelijk Mohamed Salah. Over de andere twee aanvallers bestaat voor de 46-jarige trainer geen twijfel. “Ik denk dat Messi en Ronaldo in elk team horen”, besluit hij.

Champions League-elftal van Slot: Alisson; Alexander-Arnold, Piqué, Van Dijk, Frank de Boer; Busquets, Gerrard, Modric; Salah, Messi, Ronaldo.

