Feyenoord deed dringend verzoek aan Joep Schreuder om clash te voorkomen

Feyenoord heeft Joep Schreuder verzocht om de sleutelhanger van de Conference League, die de NOS-verslaggever van José Mourinho ontving, niet aan Arne Slot te geven. Schreuder vertelde aan Mourinho dat hij dit van plan was, maar daar hebben de medewerkers van Feyenoord een stokje voor gestoken.

Na het gewonnen duel van AS Roma tegen Feyenoord (4-1) in de Europa League van 2023 besloot Mourinho een sleutelhanger van de Conference League te geven aan NOS-verslaggever Schreuder. Dit had alles te maken met de verloren Conference League-finale van Feyenoord tegen de Italiaanse club van een jaar eerder. Mourinho was van mening dat men in Nederland 'te veel aan het huilen' was na die pijnlijke verloren finale: "Als je een wedstrijd verliest, ga dan niet huilen, maar denk aan de volgende wedstrijd. Ik heb een cadeautje voor je", zei Mourinho destijds, waarna hij Schreuder de sleutelhanger overhandigde.

Feyenoord greep in

Het zorgde voor gelach in de persruimte. Schreuder gaf aan het cadeau van de Portugese oefenmeester te gaan geven aan Slot, de trainer van Feyenoord. Daar hebben de Rotterdammers echter een stokje voor gestoken, zo onthult Schreuder in een uitgebreid gesprek met Voetbal International: "Ik heb er Slot niet mee geconfronteerd. De mensen bij Feyenoord vroegen me met klem: Joep, doe dat alsjeblieft niet. Daar houdt Slot niet van", legt de journalist uit.

Daarom heeft de sportverslaggever besloten om het cadeau van Mourinho zelf maar te houden: "Het ligt in mijn dashboardkastje van mijn auto. Het is wel mooi hoe het daarna allemaal gegaan is. Mourinho zei in de catacomben nog tegen Slot dat hij vooral meer naar AS Roma moest kijken. Nu zit hij bij Fenerbahçe en is Slot de koning van Europa", doelt de sportjournalist op de verrichtingen van Slot in Liverpool.

