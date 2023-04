Mourinho strooit zout in de wonden met opmerkelijk cadeau aan Joep Schreuder

José Mourinho heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om nog wat zout in de wonden te strooien bij Feyenoord. De trainer van AS Roma nam naar de persconferentie een sleutelhanger mee met de trofee van de Conference League, de prijs die vorig seizoen werd veroverd in de finale tegen Feyenoord.

Mourinho stond de internationale pers te woord. Toen Joep Schreuder aangaf dat hij een vraag stelde namens de Nederlandse televisie, stond Mourinho meteen op van zijn stoel en liep hij naar de NOS-journalist. Mourinho gaf de sleutelhanger cadeau aan Schreuder. "Mooi hè?", vroeg Mourinho.