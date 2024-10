Slot ziet na Van Dijk nóg een Liverpool-ster eerder terugkeren van nationale ploeg

Arne Slot ziet behalve zijn aanvoerder nóg een sleutelspeler van Liverpool eerder terugkeren van zijn trip met de nationale ploeg. verlaat het kamp van Egypte en reist vroegtijdig weer af naar Engeland, zo meldt de koploper van de Premier League via de officiële kanalen.

Van Dijk werd vrijdagavond ruim tien minuten voor tijd van het veld gestuurd in het Nations League-duel tussen Hongarije en Nederland. De 33-jarige centrale verdediger en captain van Oranje pakte in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten en mocht dus gaan douchen. Nederland stond op dat moment met 1-0 achter, maar redde door een rake kopbal van Denzel Dumfries in ondertal alsnog een punt. Van Dijk is derhalve geschorst voor de confrontatie met Duitsland van aankomende maandag en reist dan ook niet mee naar München.

Tegelijkertijd speelde Salah met de nationale ploeg van Egypte een kwalificatieduel voor de Afrika Cup, tegen Mauritanië. In Caïro zegevierden De Farao's met 2-0, de Liverpool-ster tekende tien minuten voor tijd voor de tweede Egyptische treffer - alweer zijn 58ste in het shirt van de nationale ploeg. Hoewel Egypte komende dinsdag opnieuw tegen dezelfde tegenstander zal aantreden, is Salah om onbekende redenen dus weer teruggekeerd naar zijn Engelse werkgever.

Liverpool wacht serieuze tests

Slot zal tevreden zijn dat zijn beide routiniers wat extra rust kunnen pakken voordat het clubvoetbal weer wordt hervat. Liverpool, na zeven speelronden de trotse koploper in de Premier League, wacht een aantal serieuze tests tot aan de volgende interlandbreak, midden-november. Zo nemen The Reds het in de competitie de komende weken achtereenvolgens op tegen nummer vier Chelsea (20 oktober), nummer drie Arsenal (27 oktober), nummer zes Brighton & Hove Albion (2 november) én nummer vijf Aston Villa (9 november). Daarnaast speelt Slot met zijn elftal in de Champions League tegen RB Leipzig (23 oktober) en Bayer Leverkusen (5 november), terwijl Brighton op 30 oktober ook de tegenstander is in de achtste finale van de EFL-Cup.

