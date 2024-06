Koeman mag best eens ballen tonen en achter zijn sterspeler gaan staan

COLUMN - Het is wat. Een sporter draagt een accessoire dat is bedacht voor sporters en dus moet onze bondscoach zich ervoor verantwoorden op een persconferentie. Nederland op zijn smalst. Helaas slaagde Ronald Koeman niet voor de simpele test.

Memphis Depay verscheen met een grote zweetband om zijn voorhoofd aan de aftrap tegen Canada. Koeman was verrast, zei hij na afloop. Van Valentijn Driessen kreeg de bondscoach op de persconferentie de vraag wat de functie is van de haarband. Een inkoppertje: zweet opvangen en bij de ogen weghouden. Maar zo ver kwam Koeman niet.

“Weet ik niet, dat zou je moeten vragen”, zei Koeman. “Ik was verrast. Ik had het niet gezien; ik zag het pas vlak voor de wedstrijd, toen we naar buiten gingen. Ik ga er even rustig over slapen.” Daarna wilde Driessen weten of Koeman er wat van zei tegen Depay. “Nee, ik heb toen niks gezegd.” Volgens de journalist van De Telegraaf zou ‘de oude Koeman’ dat wel hebben gedaan. Dat leek Koeman te beamen. “Maar het is een nieuwe tijd, hè.’

Het was duidelijk te merken dat Koeman zijn bedenkingen had bij de haarband. De bondscoach houdt niet van tierelantijntjes. Op deze persconferentie was hij bereid om zijn persoonlijke voorkeuren even te parkeren, zonder ze écht opzij te kunnen schuiven. Dat hij er een nachtje over moet slapen, impliceert dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Terwijl dat wel zo zou moeten zijn.

Ongeacht of een voetballer daadwerkelijk een zweetband nodig heeft: heeft de band hem belemmerd in zijn spel? Nee, hij speelde een prima wedstrijd. Als tijdens de training blijkt dat de zweetband de kopkracht vermindert, dan bespreek je het intern. Maar op de persconferentie mag je steun uitspreken voor je sterspeler, die zichzelf met zijn eigen trainingsarbeid op tijd fit heeft gekregen voor het EK na een spierblessure, 1 op 2 loopt in Oranje en in de komende maanden zomaar topscorer aller tijden van Nederland kan worden. Zo iemand moet je als bondscoach (en als land) koesteren, ook als hij het nodig heeft om een beetje anders te zijn dan anderen. Waarom zou iedereen hetzelfde moeten zijn? Dan zou Ronaldinho ook nooit een zweetband hebben mogen dragen.

Grappig genoeg vertelde Depay vorige week nog een en ander over zijn persoonlijke kledingstijl. "Ik kijk niet naar wat anderen dragen. Ik heb geen stylist, nog nooit gehad. Ik draag wat ik mooi vind. Soms vind ik een jas van acht jaar oud die ik mooi vind. Die gaat dan samen met een nieuwe broek, dat is nog nooit samengesteld, dus dat is weer nieuw. Ik kijk gewoon wat ik aan wil doen. Daar denk ik wel over na", zei hij tegen FC Afkicken. Ook over deze zweetband is nagedacht. En vermoedelijk lacht Depay nog het hardst om de kleingeestige reacties die volgden.