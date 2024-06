FC Twente-directeur Bruggink reageert op vermeende Ajax-interesse: ‘Hij is duidelijk geweest in wat hij wil’

De interesse van Ajax in wordt door Arnold Bruggink, technisch directeur van FC Twente, ‘ter kennis aangenomen’. Hij heeft nog altijd de hoop dat de 31-jarige international van het Nederlands elftal naar De Grolsch Veste komt, maar beseft dat er flink wat beren op de weg zijn.

"Ik heb het allemaal meegekregen, maar een reactie van Wout zelf heb ik niet gehoord", vertelt Bruggink tegenover Voetbal International. De technisch directeur van de Tukkers wil hem graag naar FC Twente halen en ook Weghorst heeft meermaals aangegeven voor zijn jeugdliefde te willen spelen. De transfer hangt echter van veel factoren af. Zo heeft de spits nog een contract voor één seizoen bij Burnley, dat naar verluidt een afkoopsom van zo'n vijf miljoen euro heeft voor Weghorst.

Artikel gaat verder onder video

Die transfersom zou voor FC Twente geen haalbare kaart zijn schrijft VI. "Dat is voor jouw rekening, ik ga daarover niet speculeren. Wij zijn geïnteresseerd in Wout en over wat hij zelf wil, is hij eerder duidelijk geweest. Wij hebben niet gehoord dat daarin iets is veranderd", reageert Bruggink.

De technisch directeur heeft goed contact met de spits en zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer. “Maar op dit moment zit hij in de EK-bubbel. Zijn focus is nu om te presteren met het Nederlands elftal. Stel dat hij tijdens het toernooi vier keer scoort, dan ziet de situatie er misschien weer heel anders uit. En heeft Burnley ook een ander bedrag in gedachten dan nu.”

Dat Ajax ook wel oren heeft naar Weghorst verbaast Bruggink overigens niet. "We hebben het over een speler van het Nederlands elftal, die gisteren weer heeft gescoord. We kennen zijn kwaliteiten. Voor ons blijft hij een superinteressante speler, maar het blijft afwachten of hij voor ons een haalbare kaart is”, besluit hij realistisch.