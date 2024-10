Wijffels voorspelt opvallende mutatie bij Oranje: ‘Koeman gunt hem revanche’

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad denkt dat maandagavond niet speelt tegen Duitsland. Op basis van de persconferentie van Ronald Koeman klonk het alsof een basisplaats voor de verdediger van Internazionale niet zeker is, waardoor Wijffels uitkomt bij . De journalist denkt dat de oud-Ajacied revanche krijgt na een matig optreden tegen Duitsland in september.

Koeman zal maandagavond tegen Duitsland een nieuwe aanvoerder moeten aanwijzen. Virgil van Dijk pakte twee gele kaarten tegen Hongarije (1-1) en is zodoende geschorst voor het duel in München. Tweede aanvoerder Nathan Aké en derde aanvoerder Frenkie de Jong ontbreken met blessures. Daarmee gaat de band naar de speler met de meeste interlands, wat in principe De Vrij is met 71. Op de persconferentie van zondag hield Koeman echter een slag om de arm en gaf hij aan dat Denzel Dumfries, die met 61 interlands na De Vrij de meeste wedstrijden in Oranje heeft, ook kans maakt op het aanvoerderschap.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woede om moment na duel Oranje: 'Dit irriteert mij mateloos, hier word je niet goed van'

Voor Wijffels is dat reden genoeg om ervan uit te gaan dat De Vrij maandagavond niet zal starten, zo stelt hij in de AD Voetbalpodcast. “Als De Vrij niet speelt, kom je als eerste bij De Ligt uit”, verzucht de journalist vervolgens, waarna hij het duel met Duisland van september aanhaalt. “Het kan zijn dat Koeman zegt dat hij hem revanche gunt.” In september werd De Ligt na een zwakke eerste helft in de rust naar de kant gehaald. “Dat zou kunnen, dus dan draagt Dumfries de band.”

Oranje zonder Van Dijk mist echte leider

Wijffels vraagt zich nog wel af wie in praktijk de leider is bij Oranje bij het ontbreken van Van Dijk. “Dat is een stuk lastiger te beantwoorden. Het voetballende deel geloof ik eigenlijk wel, maar wie is het boegbeeld in het veld? Dat is toch echt wel Van Dijk. En ja, Dumfries…”, klinkt hij niet heel overtuigd. “Het zit ook nog niet in de keeper (Bart Verbruggen, red.), die komt net kijken. Stefan de Vrij is ook wel een dienende speler. De linksback is Hato of Maatsen, komen ook net kijken.”

LEES OOK: Theo Janssen vindt Brian Brobbey beter dan wereldster

“Op het middenveld denk ik niet dat Reijnders het in zich heeft”, vervolgt hij. “Timber komt ook net kijken, maar ik denk wel dat die het over twee jaar kan doen.” Ook Xavi Simons, Ryan Gravenberch en Brian Brobbey ziet Wijffels niet als aanvoerder. “Dan blijft Gakpo over, maar dat is niet iemand die die rol zoekt. Hij is meer iemand die met zijn voeten het verschil wil maken. Als je het zo bekijkt, is Van Dijk echt wel de aanvoerder van dit team.”

Vind jij dat Matthijs de Ligt een basisplaats verdient tegen Duitsland? Laden... 33.9% Ja, absoluut 66.1% Nee, liever iemand anders 109 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ik ga niet stil in een hoekje zitten bij Oranje, zo ben ik niet'

Quinten Timber geniet van de interlandperiode met het Nederlands elftal.