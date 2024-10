Theo Janssen vindt Brian Brobbey beter dan wereldster

is voetballend gezien een stuk beter dan , zo stelt Theo Janssen bij Studio Voetbal. De aanvaller van Manchester City wint het wel als het gaat om doelgerichtheid. Rafael van der Vaart sluit zich aan bij de mening van zijn collega-analist.

Bij Studio Voetbal komt het spel van Antonio Rüdiger ter sprake. De verdediger van Duitsland staat maandagavond mogelijk tegenover Brobbey, waar Janssen en Van der Vaart enorm naar uitkijken. Ter vergelijking wordt het spel van Rüdiger tegen Haaland genoemd in de kwartfinales van de Champions League in april. De verdediger van Real Madrid wist de Noorse spits volledig uit te schakelen. Toch verwacht Janssen niet dat dit bij Brobbey direct zal gebeuren. “Ik denk dat Brobbey aan de bal vaster en beter is dan Haaland”, stelt de oud-voetballer. “Ik denk dus dat dat wel interessant wordt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart lyrisch over Oranje-international: 'Hij heeft alles, écht een geweldige speler. Máár...'

Later in de uitzending worden de uitspraken van Janssen nog een keer aangehaald. “Haaland is naar de goal toe de allerbeste, laten we even duidelijk zijn”, verdedigt de voormalig speler van Vitesse, FC Twente en Ajax zijn opmerking. “Maar Haaland is in het voetballen wat minder, daar is hij wat beperkter.” Van der Vaart springt vervolgens op de bres voor zijn collega. “Hij zegt nu iets wat heel veel mensen gek vinden, maar hij heeft wel gelijk”, stelt de oud-middenvelder. “Het verschil is wel dat Haaland er honderd maakt, terwijl Brobbey er vijf maakt.”

LEES OOK: Theo Janssen zou Ajax-speler ‘die een hype heeft doorgemaakt’ niet gebruiken in Oranje

Koeman moet één spits kiezen

Nadat Ronald Koeman in de vorige interlandperiode zowel Brobbey als Joshua Zirkzee een duel liet starten, lijkt het erop dat de bondscoach daar nu weer voor gaat kiezen, tot onvrede van Janssen. “Ik ben van mening dat je één spits vertrouwen moet geven. Daar moet je een team omheen bouwen. Als je iedere week met een andere spits speelt, is dat verschrikkelijk.” Daarbij zit het hem met name in het feit dat Zirkzee en Brobbey twee compleet andere spitsen zijn. “Dan moet je als middenvelder heel andere dingen doen, als buitenspeler worden er heel andere dingen van je verwacht. Je moet een keuze maken.”

Vind jij dat Brian Brobbey voetballend beter is dan Erling Haaland? Laden... 49.6% Ja 50.4% Nee 121 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaarse bondscoach is eerlijk na clash tegen Nederland: 'Ik vind dit niet leuk'

De bondscoach van Hongarije, Marco Rossi, komt met een ontboezeming na de wedstrijd tegen Nederland.