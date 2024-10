Van der Vaart lyrisch over Oranje-international: 'Hij heeft alles, écht een geweldige speler. Máár...'

Rafael van der Vaart is zeer te spreken over de voetballende kwaliteiten van , maar is tevens van mening dat de spits van Manchester United en het Nederlands elftal er wel een paar schepjes bovenop moet doen. Van der Vaart is kritisch op de houding van Zirkzee, die het in de ogen van de oud-voetballer van onder meer Ajax en Real Madrid allemaal ‘een beetje laat gebeuren’.

Zirkzee maakte in het afgelopen seizoen veel indruk bij Bologna en verdiende een toptransfer naar Manchester United. Met een doelpunt in de eerste competitiewedstrijd tegen Fulham ging hij voortvarend van start, maar in de negen daaropvolgende wedstrijden kwam hij niet meer tot scoren voor zijn club. In het shirt van het Nederlands elftal was het wél raak, in het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Zirkzee maakte in die wedstrijd sowieso een goede indruk en mocht het afgelopen vrijdag op bezoek in Hongarije opnieuw vanaf het begin laten zien, maar ditmaal kon hij zeker niet imponeren.

De invulling van de spitspositie in Oranje staat zodoende weer ter discussie. Van der Vaart heeft eveneens zijn vraagtekens bij Zirkzee. “Pierre (Van Hooijdonk, red.) was de eerste, volgens mij zei hij het hier ook, die tegen mij zei: ga eens naar hem kijken. Toen ging ik kijken en heb ik een wedstrijd gezien. Hij heeft álles. Écht een geweldige speler”, zo zegt Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal over Zirkzee. “Maar wat ik bij hem mis is peper in zijn reet. Hij laat het allemaal een beetje gebeuren”, aldus de voormalig international. Volgens Van der Vaart is daarin sprake van een groot verschil tussen Zirkzee en Brobbey. “Brobbey loopt te sleuren, je zou maar tegenover hem staan… Dan heb je een hele vervelende middag of avond hoor.”

Van der Vaart krijgt bijval van Theo Janssen. De oud-speler van Vitesse, FC Twente en Ajax vraagt zich vooral af of Zirkzee in de spits wel het beste tot zijn recht komt. “Heeft hij de absolute wil om dertig goals te maken in een seizoen? Hij komt nooit in de zestien. Hij voetbalt fantastisch mee en kan echt heel goed voetballen, maar je wordt op een gegeven moment ook afgerekend op de goals die je maakt. Hij scoort niet super veel”, aldus Janssen. Zirkzee was voor Bologna veertien keer trefzeker in 58 duels, bij Manchester United staat de teller na tien wedstrijden op één doelpunt. “Dit is ook een jongen die misschien erachter kan spelen, die op 10 vanuit daar erbij kan komen onder Brobbey. Vanuit de spits laat hij zich ook alleen maar inzakken”, zo merkt Janssen.

