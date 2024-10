Theo Janssen zou Ajax-speler ‘die een hype heeft doorgemaakt’ niet gebruiken in Oranje

Het is op dit moment nog onduidelijk welke speler maandagavond de linksback van het Nederlands elftal zal zijn in het Nations League-duel met Duitsland. De analisten van Studio Voetbal zouden kiezen voor van Aston Villa.

Bondscoach Ronald Koeman koos afgelopen vrijdag op de linksbackpositie voor Micky van der Ven van Tottenham Hotspur. De verwachting is dat laatstgenoemde tegen Duitsland centraal achterin de positie van de geschorste Virgil van Dijk zal innemen, waardoor Koeman zal moeten puzzelen op de linksbackpositie.

De bondscoach heeft daarbij de keuze tussen Maatsen en Ajax-verdediger Jorrel Hato. Arno Vermeulen kan zich niet voorstellen dat Koeman voor Hato zal kiezen. “Hato werd genoemd alsof hij hoger in de hiërarchie staat dan Maatsen, maar Hato viel tegen Hongarije in toen we met tien man stonden. Ik kan me voorstellen dat je dan niet Maatsen inbrengt, wat toch meer een aanvaller is. Dat zegt niks over morgen. Ik kan me voorstellen dat je morgen misschien wel met Maatsen start”, aldus de verslaggever en commentator van de NOS.

“Ik ben het met je eens, hoor. Maar ik heb het idee dat Koeman wat minder met Maatsen heeft”, reageert tafelgenoot Rafael van der Vaart. “Ik vind het wel een hele goede speler. Ik denk dat hij op dit moment de beste linksback is die we hebben”, stelt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid.

De voorkeur van Theo Janssen gaat ook uit naar Maatsen. “Jurriën Timber is er niet bij. Die speelt bij Arsenal ook wel eens als linksback. Die zou dat ook goed kunnen invullen. Maar mijn voorkeur gaat ook meer uit naar Maatsen. Hato heeft een hype doorgemaakt, heeft het heel goed gedaan en is snel gekomen. Maar dat vind ik meer een centrumverdediger dan een linksback. Maatsen kan echt wat toevoegen aan het spel.”

