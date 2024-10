Van der Vaart ziet 'kleurenblinde speler': 'Speelde als Veerman tegen Oostenrijk'

Rafael van der Vaart is totaal niet te spreken over het optreden van tegen Duitsland (1-0). Bij de middenvelder van Feyenoord mislukte werkelijk alles, zo stelt de analist.

Volgens Pierre van Hooijdonk werd de slag tegen Duitsland ook duidelijk verloren op het middenveld. "Je hoorde het Dumfries ook zeggen: het doordekken, daar zagen we echt een aantal keer dat het misging. Als de Duitsers in de opbouw waren, dat dan ofwel Timber, Gravenberch of Reijnders te laat was. Ja, en dán wordt je helemaal tureluurs gespeeld. Het leek op een Duitse rondo op een gegeven moment."

Van der Vaart wil toch een van die drie spelers er even uitpikken. "Neem Timber. Hij had een beetje een wedstrijd als Veerman tegen Oostenrijk: álles mislukte. Op een gegeven moment speelt hij een bal terug, daar stond alleen een Duitser. Hij leek wel een beetje kleurenblind vandaag ofzo."

Joey Veerman speelde op het afgelopen EK een dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk, waarbij niks leek te lukken. Al na 35 minuten spelen kwam Xavi Simons in de ploeg voor de PSV'er, die vervolgens minder vertrouwen kreeg van Ronald Koeman.

