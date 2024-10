Hato en Van de Ven schutteren, maar worden gered door VAR: Oranje ontsnapt aan achterstand

en Micky van de Ven zijn maandagavond goed weggekomen in de beginfase van de wedstrijd tegen Duitsland. Hato, die voor het eerst in de basis mocht beginnen bij het Nederlands elftal, was slordig in de zestien, waardoor Jamie Leweling kon profiteren. Gelukkig voor de Ajax-verdediger, leek Serge Gnabry in aanloop naar de goal (nipt) buitenspel te staan.

Nederland werd al vroeg in het duel onder druk gezet door Duitsland en dat leek te resulteren in een vroege achterstand. Hato onderschepte een diepe bal in de richting van Gnabry, maar besloot om Micky van de Ven in te spelen. De centrale verdediger van Oranje nam de bal niet goed aan. Leweling profiteerde van het geklungel in de achterhoede en werkte de bal achter Bart Verbruggen. Door ingrijpen van de videoscheidsrechter (VAR) kwam Oranje echter uitstekend weg en bleef de stand 0-0.

Eerste basisplaats voor Hato

Hato begint maandagavond voor het eerst in de basisopstelling bij Oranje. De linksback van Ajax fungeert als 'vervanger' van Virgil van Dijk, die rood kreeg tegen Hongarije (1-1). Veel Nederlanders konden zich absoluut niet vinden in deze keuze van Ronald Koeman.

Oranje komt met de schrik vrij! 😮‍💨



Nederland lijkt vroeg op achterstand te komen tegen Duitsland. Hato en Van de Ven maken er een potje van en dat straft Leweling dankbaar af. Alleen de VAR concludeert dat Gnabry buitenspel staat. #nossport #voetbal #oranje #nationsleague pic.twitter.com/L8pEaVPlAD — NOS Sport (@NOSsport) October 14, 2024

