Oranje onder vuur: Duitse media zien grote verschil tussen Koeman en Nagelsmann

Het Nederlands elftal heeft maandagavond weinig indruk gemaakt op de Duitse media. De ploeg van Ronald Koeman wordt als 'ongestructureerd' weggezet, terwijl de Duitse formatie van Julian Nagelsmann juist geroemd wordt om de 'stabiliteit' van het systeem

'De Nederlanders, die het moesten stellen zonder hun aanvoerder Virgil van Dijk, speelden ongestructureerd', vond Sport1. Hoe anders was dat aan de kant van de Duitsers, zo zag Die Welt. In tegenstelling tot Koeman krijgt Nagelsmann het wel voor elkaar om - ondanks de nodige afwezigen - een 'stabiel' Duitsland de wei in te sturen.

"Het Duitse B-team slaagt voor de test tegen Nederland. Ook de verzwakte ploeg van Julian Nagelsmann overtuigt. Duitsland speelde niet zo spectaculair als een maand geleden in de heenwedstrijd, maar Nagelsmann mag niet ontevreden zijn. Het systeem is zo stabiel dat het ook bij vijf wijzigingen niet uit elkaar valt", merkt de krant op.

Bild zag dat Oranje nauwelijks tot kansen wist te komen in München: "Hoewel negen spelers ontbraken door een blessure, domineerde Duitsland. Het enige gevaar van de halve finalist van het EK kwam van Leipzig-ster Xavi Simons, die in de 77ste minuut de lat raakte. In de slotminuten loste Donyell Malen nog een schot. Meer niet", zag de Duitse sportkrant.

