Duidelijke waarschuwing voor Ajax-talent: 'Hij wordt gezien als een man die koos voor het grote geld'

Hoewel ESPN maandagmiddag meldt dat op weg naar de uitgang is bij Ajax, stelt Het Nieuwsblad-verslaggever Jürgen Geril dat het toptalent er verstandig aan doet om voorlopig in Amsterdam te blijven voetballen. Dat vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime. Volgens Geril is Bounida een speler waar ‘veel Belgische fans van dromen’, maar is diens reputatie na zijn overgang van Anderlecht naar Ajax in de zomer van 2022 wel ‘verzwakt’.

Ajax nam Bounida een paar jaar geleden over van Anderlecht. De aanvallende middenvelder stond in België te boek als groot talent en in Amsterdam waren er dan ook hoge verwachtingen. Bounida doorliep in de hoofdstad een aantal jeugdelftallen, alvorens vlak voor de winterstop zijn debuut te maken in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Jong Ajax maakte hij meteen veel indruk door in zijn eerste twee wedstrijden als invaller te scoren. Ook na de jaarwisseling was het raak. Bounida begon zowel tegen Jong AZ als Jong PSV aan de aftrap en wist in beide wedstrijden het net te vinden.

Bounida ontwikkelt zich goed, maar het is de vraag of zijn prestaties een passend vervolg krijgen bij Ajax. De Amsterdammers willen zijn aflopende contract graag verlengen, maar kunnen hem door de huidige financiële situatie geen verbeterde aanbieding doen en daardoor verlopen de onderhandelingen moeizaam. Volgens ESPN is de kans zelfs ‘groot’ dat Bounida nog voor het verstrijken van de winterse transferdeadline vertrekt uit Amsterdam. Dat zou een nieuwe transfer betekenen voor de nog altijd pas achttienjarige Belg. In zijn thuisland zorgt hij voor mixed feelings. “Als we hier met onze krant een stuk over Bounida schrijven, wordt dat massaal aangeklikt. Het is een speler waar veel Belgische fans van dromen. Hij wordt al van jongs af aan gezien als een supertalent”, zo vertelt Geril.

Er bestonden de laatste jaren wat twijfels over Bounida, of hij het fysiek bijvoorbeeld wel aan kon. Maar ook Geril ziet dat de jonge voetballer ‘sterker en breder’ wordt. “Het is een speler die veel gehyped wordt en het is ook iemand wiens reputatie is verzwakt na zijn transfer naar Ajax. Hij wordt gezien als een man die koos voor het grote geld en het wel even ging maken bij Ajax”, zo klinkt het. Zo eenvoudig blijkt dat dus niet. Volgens ESPN trainde Bounida nog geen enkele keer mee met de hoofdmacht van de Amsterdammers en komt hij vooralsnog niet in de plannen van hoofdtrainer Francesco Farioli voor. Het is nu dus zelfs de vraag of hij überhaupt nog een keer zijn opwachting gaat maken bij het eerste. “Maar: als hij doorbreekt, wordt hij wel een publiekslieveling”, zo voorspelt Geril.

Een doorbraak bij Ajax lijkt er echter niet te komen. Bounida heeft naar verluidt over buitenlandse interesse niets te klagen. Of hij er verstandig aan doet om bij Ajax te vertrekken nog vóórdat hij zijn debuut in het eerste heeft gemaakt? “Als hij niet bij Ajax blijft en kiest voor een nieuw avontuur, moet hij oppassen dat mensen niet zeggen: hij kiest wederom voor een groot contract”, zegt Geril. Bij Ajax zou Bounida al een gigantisch salaris opstrijken. “Dat is wel wat in België heeft. Kiest hij voor zijn carrière en standvastigheid? Bij Ajax zit hij goed. Hij krijgt er ongetwijfeld kansen. En als je je daar bewijst, komen de grote clubs later vanzelf.”

