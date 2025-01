'Rayane Bounida vraagt Ajax om eerste elftal-salaris, Farioli lijkt het probleem niet te zijn'

Ajax heeft de belofte gedaan dat hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mag laten zien bij de hoofdmacht, maar de aanvallende middenvelder zal dan wel eerst akkoord moeten gaan met salarisvermindering. Voetbal International bevestigt maandagmiddag dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida ‘moeizaam’ verlopen. Niet in de laatste plaats omdat het toptalent een salaris zou hebben gevraagd dat ‘vergelijkbaar’ is met dat van spelers uit het eerste elftal.

De toekomst van Bounida is al een paar maanden onderwerp van gesprek. In het afgelopen najaar kwam naar buiten dat de aanvallende middenvelder een torenhoog salaris opstrijkt in Amsterdam. Ajax wil het aflopende contract van Bounida graag verlengen, maar alleen als hij akkoord gaat met een loonsverlaging. ESPN meldde eerder deze maandag dat de onderhandelingen over een nieuw contract ‘moeizaam’ verlopen omdat Ajax Bounida vanwege de huidige financiële situatie geen ‘verbeterde’ aanbieding kan doen. Ajax-watcher Tim van Duijn bevestigt dat de gesprekken inderdaad (nog) niets hebben opgeleverd.

ESPN schreef bovendien dat Bounida vooralsnog niet in Francesco Farioli zijn plannen voor komt. Maar volgens Van Duijn krijgt de 18-jarige Belg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen sowieso een kans bij het eerste. Dan moet hij uiteraard wel zijn handtekening onder een nieuw contract hebben gezet. “Het probleem is dat de tijden zijn veranderd in Amsterdam en Ajax financieel niet tot het uiterste kan en wil gaan”, zo klinkt het echter. Volgens Van Duijn deed Ajax Bounida al een aanbieding ‘die past binnen die nieuwe realiteit en dus onder zijn huidige contract’. “Bounida zou op zijn beurt een salaris hebben gevraagd dat vergelijkbaar is met dat van spelers uit het eerste elftal en dat is voor de club te gortig. Daar wringt de schoen”, aldus de clubwatcher.

Het Nieuwsblad heeft het bericht van ESPN ook meegekregen. De Belgische krant meldt eveneens dat het niet valt uit te sluiten dat Bounida deze transferwindow nog vertrekt bij Ajax. “Er zijn in Nederland ook berichten dat coach Francesco Farioli - trainer van het eerste elftal - het niet zo heeft voor Bounida, maar dat lijkt op het eerste gezicht niet het probleem te zijn”, zo schrijven onze zuiderburen.

Ajax en Rayane Bounida komen er nog niet uit.



⚪ Speler kan bijtekenen tegen lager salaris dan wat hij nu krijgt

🔴 Wekelijks spelen in Jong Ajax en in de zomer aanhaken bij Ajax 1

⚪ Maar gat tussen vraag en aanbod is groothttps://t.co/J6kLddLd3p — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) January 27, 2025

