Spaan baalt van 'vernedering' bij Ajax: 'Hij is nu al beter dan Berghuis'

Henk Spaan baalt van het aanstaande vertrek van toptalent Rayane Bounida bij Ajax. In zijn column in Het Parool spreekt de ervaren journalist van een 'vernedering' voor de Belgische aanvallende middenvelder, die van technisch directeur Alex Kroes een nieuw contract met daarin een lager salaris heeft gekregen. Volgens Spaan is Bounida nú al beter dan Steven Berghuis.

Ajax nam Bounida in de zomer van 2022 over van het Belgische Anderlecht. Dit seizoen is de achttienjarige aanvallende middenvelder stormachtig doorgebroken in het Jong-team van de Amsterdammers, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In zes wedstrijden voor de beloftenploeg kwam Bounida al viermaal tot scoren. Ajax zou zijn komende zomer aflopende contract dan ook graag verlengen, maar niet tegen het voor zijn leeftijd en status forse jaarsalaris dat hij momenteel ontvangt: Bounida staat namelijk voor niet minder dan een half miljoen euro op de loonlijst.

Eerder deze week werd duidelijk dat een vertrek van Bounida uit Amsterdam aanstaande is. ESPN wist maandag te melden dat Ajax en de speler 'ver uit elkaar liggen' in de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis. Spaan baalt van de ontwikkelingen: de journalist schrijft dat hij om het vertrek van Gabriel Misehouy (die afgelopen zomer transfervrij naar het Spaanse Girona trok, red.) 'geen traan gelaten heeft'. Dat deed hij wél toen Donyell Malen in 2015 als jeugdspeler overstapte naar Arsenal. Ook van Bounida vindt Spaan het 'jammer dat hij gaat'.

"Of het verstandig is weet niemand. Hij verdient 500.000 euro en dat moet omlaag van Kroes. Dat de speler dat niet accepteert, begrijp ik", schrijft Spaan, die vervolgens een vergelijking trekt met de verlenging van het aflopende contract van de 33-jarige Steven Berghuis. "Berghuis zit naar verluidt rond 4 miljoen. Dat zijn salaris omlaaggaat, snapt een kind. Zelfs bij halveren blijft er een vermogen over", denkt Spaan. "En dan zou de 18-jarige Bounida, op dit moment al beter dan Berghuis die een restwaarde van nul heeft, onder de 5 ton moeten zakken? Zelfs loonslaven als wij begrijpen hiervan de vernedering", besluit de journalist.

