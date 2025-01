‘Farioli klopt nogmaals aan bij Kroes, Ajax met schaamrood op de kaken om de tafel’

Francesco Farioli heeft bij de Ajax-leiding nogmaals aangedrongen op nieuwe aanvallende impulsen. Dat schrijft clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International dinsdagavond althans. Een linksbuiten staat al tijden bovenaan het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar technisch directeur heeft nog altijd niet aan de wens van Farioli kunnen voldoen. Door de naam van moest voor deze maand een streep, waardoor Ajax nu ‘met het schaamrood op de kaken’ om de tafel gaat met Wolverhampton Wanderers om een vroegtijdige terugkeer van Carlos Forbs te bespreken.

Goodijk heeft geen goed woord over voor de gang van zaken in Amsterdam. “Terug bij af, dus. Zo kunnen we deze poging van Ajax wel betitelen”, zo doelt Goodijk op het feit dat Ajax gaat proberen Forbs eerder terug te halen van zijn verhuurperiode. De Portugees maakte afgelopen zomer laat in de transferwindow op huurbasis de overstap naar Wolverhampton Wanderers. Die club had hem bij minstens tien basisplaatsen definitief over moeten nemen, maar Forbs verscheen tot op heden pas één keer aan de aftrap. Goodijk verwacht dat Ajax er daarom wel in gaat slagen om de buitenspeler eerder terug te halen. Bij zijn oorspronkelijke werkgever zal Forbs de concurrentie aan moeten gaan met Mika Godts.

Dat Ajax Forbs wil terughalen, heeft alles te maken met de pijnlijke zoektocht naar een extra linksbuiten. “Farioli kreeg de belofte dat er op 2 januari wél een nieuwe linksbuiten zou zijn”, zo schrijft Goodijk, nadat Ajax er op de laatste dag van de zomerse transferwindow niet in was geslaagd om Kamaldeen Sulemana vast te leggen als opvolger van Steven Bergwijn. “Maandenlang kon Ajax ondertussen de markt in kaart brengen, een lijstje samenstellen van interessante linksbuitens. Bovenaan dat lijstje stond Moro. De 22-jarige Spanjaard bood alles wat Ajax zocht: creativiteit, dribbels, een goede leeftijd en een snel groeiende marktwaarde. Een mooie versterking dus, maar ook een lastige transfer, dat was toch al snel duidelijk.”

Ajax heeft geen Plan B

Real Valladolid wilde Moro niet zomaar laten gaan. Tot een wintertransfer lijkt het nu sowieso niet te gaan komen: Moro raakte onlangs geblesseerd en staat lang aan de kant. “Gegokt en verloren, dus. Maar gokken, dat past niet bij Ajax, en zeker niet deze zware financiële tijden. Iedere zichzelf respecterende topclub heeft een Plan B klaarliggen voor zulke scenario’s”, schrijft Goodijk. Maar dat lijkt dus niet voor Ajax te gelden. Het einde van de transferperiode is in zicht en de club heeft nog altijd geen concurrent voor Godts weten te strikken. “Voor Farioli is het gekmakend. Hij had vier weken geleden al gerekend op een versterking. Dat Ajax nu nog steeds bezig is met Moro, terwijl die de komende maand helemaal niet inzetbaar is, zou betekenen dat Farioli géén directe versterking krijgt, zoals hem al die tijd beloofd is.”

De verrichtingen op de transfermarkt leidden naar verluidt al tot spanningen tussen technisch directeur Alex Kroes en Farioli. “Hij (Farioli, red.) heeft er intern nóg maar eens op aangedrongen dat Ajax nú een nieuwe linksbuiten nodig heeft, zodat de tweede plaats niet ook nog weggegeven wordt. Ajax heeft inmiddels besloten zijn verlies te nemen en terug te keren naar Forbs. Met het schaamrood op de kaken gaat de club om tafel met Wolves om een deal te sluiten, die de club net zo goed een maand geleden al had kunnen sluiten”, zo klinkt het.

