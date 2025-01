'Snelle breuk' tussen Ajax en Farioli niet uitgesloten: 'Explosiegevaar'

Het Algemeen Dagblad sluit niet uit dat trainer Francesco Farioli zijn contract bij Ajax niet zal gaan uitdienen. De Italiaanse oefenmeester ligt met zijn club op koers voor kwalificatie voor de Champions League, maar oogst tonnen aan kritiek over het vertoonde spel. Daar komt bij dat Farioli helemaal niet tevreden is met het transferbeleid van technisch directeur Alex Kroes, waardoor een 'snelle breuk' op de loer ligt.

'Ajax overweegt Forbs eerder terug te halen uit Engeland'

Een week voor het sluiten van de winterse transferperiode (op 4 februari) is Ajax nog naarstig op zoek naar minimaal twee versterkingen. Door het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma zit Farioli ernstig verlegen om een extra optie op de rechtsbackpositie. Ajax trok weliswaar Youri Regeer (FC Twente) aan die op die positie uit de voeten kan, maar zowel de speler zelf als Farioli vindt dat hij op het middenveld thuishoort. Daarnaast moet de 35-jarige trainer het al het hele seizoen doen met slechts één 'volwaardige' linksbuiten, in de persoon van Mika Godts. Ajax overweegt nog altijd om Raúl Moro (Real Valladolid) deze winter naar Amsterdam te halen, maar de Spanjaard brak recent zijn sleutelbeen en is daardoor maandenlang uit de roulatie. Ajax-watcher Johan Inan van het AD schrijft dat het inmiddels 'niet is uitgesloten' dat de club Carlos Forbs deze winter terughaalt van zijn verhuurperiode aan Wolverhampton Wanderers, waar de Portugees tot dusverre niet weet te imponeren.

LEES OOK: ‘Treurigmakende’ situatie rondom Ajax-speler: ‘Kapotgemaakt door Team Farioli’

Daar komt bij dat er volop aan een aantal sleutspelers van Farioli wordt getrokken. Zo zou zijn eerste keuze in de spits, Brian Brobbey, deze winter nog verkocht kunnen worden gezien de belangstelling van West Ham United. Guido Albers, de zaakwaarnemer van Kenneth Taylor, liet recent bovendien weten dat zijn cliënt bezig is aan zijn laatste halfjaar in Amsterdam en komende zomer een klapper gaat maken. En dan is er nog Jorrel Hato, die afgelopen zaterdag op Anfield is gesignaleerd als toeschouwer bij Liverpool - Ipswich Town en in de belangstelling van de club van Arne Slot zou staan.

LEES OOK: Johan Derksen pleit plotseling voor komst van Jaap Stam naar Ajax

Te midden van al het transfergeweld moet Farioli komende donderdag een resultaat zien te boeken in het Europa League-duel met Galatasaray en wacht drie dagen later de altijd beladen Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Inan spreekt van 'explosiegevaar' en schrijft dat Farioli 'en vooral de directie' moeten zien te voorkomen 'dat de borrelende vulkaan ontploft'. "Met het wensenlijstje van Farioli in de hand moet Kroes hem helpen om Ajax gemakkelijker te laten scoren en zo minimaal plek twee te handhaven. Lukt dat, dan kunnen trainer en directie weer naar elkaar toe groeien", denkt Inan. "Zo niet, dan zal de samenwerking hoogstens tot een jaar beperkt blijven", sluit de clubwatcher zelfs een 'snelle breuk' tussen club en trainer niet uit.

