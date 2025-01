Transfer aanstaande? Volgens De Telegraaf is Brobbey ‘gespot’ in Londen

Het valt niet uit te sluiten dat nog voor het verstrijken van de winterse transferdeadline is vertrokken bij Ajax. De centrumspits wordt volop in verband gebracht met een overgang naar West Ham United en voedt nu zelf de geruchten door in het vliegtuig te stappen naar Londen, de stad waar de club die hem zo graag wil overnemen zijn thuiswedstrijden speelt. Volgens De Telegraaf stapte Brobbey om 18.50 uur op het vliegtuig naar Londen en is hij ook ‘gespot’ in de Britse hoofdstad.

Brian Brobbey kwam donderdagavond nog in actie namens Ajax in de uitwedstrijd tegen FC RFS in de Europa League. De Amsterdammer verscheen voor de vierde opeenvolgende wedstrijd aan de aftrap, maar kon opnieuw geen potten breken. Brobbey werd na een uur gewisseld en moest vanaf de kant lijdzaam toezien hoe de ploeg uit Letland in de slotfase de score opende en de 1-0 voorsprong uiteindelijk ook over de streep zou trekken.

Het is misschien wel de laatste wedstrijd van Brobbey in Ajax-tenue geweest. De Amsterdammer werd vrijdagmorgen plots nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar West Ham United, dat een spitsenprobleem heeft en dat graag wil oplossen met de komst van de Oranje-international. West Ham United zou Brobbey voor de rest van het seizoen op huurbasis willen overnemen, waarbij Ajax naar verluidt minstens dertig miljoen euro aan toekomstige betalingen tegemoet kan zien. Volgens het Algemeen Dagblad heeft technisch directeur Alex Kroes het eerste bod echter afgewezen. Kroes is weliswaar bereid mee te werken aan een vertrek van Brobbey, maar dan moet West Ham wel de ‘absolute’ hoofdprijs betalen.

LEES OOK: Ajax wil 'absolute' hoofdprijs voor Brian Brobbey, maar ziet liever een andere aanvaller vertrekken

Of de Britse laagvlieger bereid is zó diep in de buidel te tasten, zal moeten blijken. De geruchten over een vertrek van Brobbey naar Noord-Londen nemen vrijdagavond wel toe. De Telegraaf meldt dat Brobbey volgens ‘meerdere getuigen’ op Schiphol om 18.50 uur in een toestel dat naar Londen vloog is gestapt én ook is gespot in de Engelse hoofdstad. “Het reisje van de spits is pikant, omdat eerder op de dag bekend werd dat West Ham United hem deze transferperiode wil overnemen. Ook Tottenham Hotspur en Everton hebben hun interesse in Brobbey bij Ajax bekendgemaakt”, zo klinkt het. Volgens Fabrizio Romano is Tottenham Hotspur echter niet van plan een bod uit te brengen op Brobbey.

