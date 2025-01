Ajax wil 'absolute' hoofdprijs voor Brian Brobbey, maar ziet liever een andere aanvaller vertrekken

Ajax is bereid mee te werken aan een tussentijds vertrek van , maar dan moet West Ham United wel de ‘absolute’ hoofdprijs betalen. Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan vrijdagavond althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad ziet de Amsterdamse clubleiding echter liever vertrekken. De Engelsman werd eerder deze week nog in verband gebracht met een overstap naar Sunderland.

Ajax leed donderdagavond een beschamende nederlaag tegen FC RFS, maar een dag later gaat het toch vooral over Brobbey. De centrumspits beleeft weliswaar een zeer moeizaam seizoen, maar kan desondanks een mooie transfer maken naar de Premier League. West Ham United wil hem graag naar Oost-Londen halen. The Hammers zullen dan wel diep in de buidel moeten tasten. De Telegraaf meldde eerder op de vrijdag dat zij rekening moeten houden met een transfersom van ongeveer dertig miljoen euro inclusief vijf miljoen euro aan ‘eenvoudig te realiseren bonussen’.

“West Ham heeft na Ajax’ afgang tegen RFS een huurdeal voorgesteld en daarbij minimaal dertig miljoen euro aan toekomstige betalingen in het verschiet gesteld, zo verzekeren bronnen rond de speler. Technisch directeur Alex Kroes heeft het bod afgewezen”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad. De verslaggever verwacht dat West Ham de strijd niet zomaar zal staken. “Kroes staat alleen niet om een verkoop van Brobbey te springen. Net als Kenneth Taylor wil hij de spits liever behouden om het Champions League-ticket veilig te stellen en dan in de zomer verkopen. Dan ligt de international nog twee jaar vast. Wacht Kroes langer, dan verzwakt hij zijn onderhandelingspositie”, zo klinkt het.

Maar op dit moment is ‘iedereen’ te koop bij Ajax, zo schrijft Inan. “Kroes weet ook dat een lucratieve wintertransfer van Brobbey hem de kans biedt om zijn hoofddoel, Ajax financieel duurzaam maken, sneller te bereiken. Daartoe is hij alleen voor een absolute hoofdprijs bereid, ook omdat Brobbey door Farioli net is gebombardeerd tot eerste spits.” Brobbey is weliswaar bezig aan een stroef seizoen - in de Eredivisie wist hij pas één keer te scoren - maar hij kan nog altijd rekenen op het vertrouwen van zijn trainer. Die liet hem in de eerste vier wedstrijden na de winterstop telkens starten. “Voor de Italiaan die Ajax tot een punt van koploper PSV stuwde zou een vertrek van een tweede basisspeler een hard gelag zijn, ook omdat hij het spel van Ajax steeds meer probeert af te stemmen op het aanspeelpunt”, zo ziet Inan.

Akpom

Volgens de verslaggever zit de clubleiding dan ook eerder te wachten op een transfer van Akpom. De Engelsman kwam in de zomer van 2023 voor veel geld over van Middlesbrough, maar is eigenlijk nog geen moment onomstreden geweest. Waar hij vorig seizoen nog zeer regelmatig zijn opwachting maakte in de spits zijn ploeg een aantal keer hielp met belangrijke goals, daar wordt hij door Farioli vooral gebruikt als linksbuiten. “Liever ziet de directie daarom bijvoorbeeld dat Akpom toehapt op de toenadering van Sunderland. Tot donderdag haalde de derde spits, die tot de topverdieners bij Ajax behoort, daar zijn neus echter voor op”, aldus Inan.

Akpom kwam vorig seizoen in 36 wedstrijden in alle competities tot vijftien doelpunten, waarvan elf in de Eredivisie. Dit seizoen staat de teller na 31 duels op acht treffers. Drie daarvan maakte hij op 22 augustus in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League. Akpom sloeg afgelopen zondag nog als invaller toe op bezoek bij sc Heerenveen. Met een rake kopbal uit een hoekschop stelde hij de drie punten veilig (0-2).

