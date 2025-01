'Ajax kan Mislintat-aankoop deze winter slijten: na Franse clubs ook belangstelling uit Engeland'

Ajax zou deze winter afscheid kunnen gaan nemen van . De Engelse spits staat volgens Foot Mercato in de belangstelling van de Franse Ligue 1-clubs RC Lens en LOSC Lille en zou daarnaast bij Championship-club Sunderland terug kunnen keren in zijn vaderland.

In de wilde transferzomer van 2023 was Akpom één van de twaalf (!) spelers die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werd gehaald. De Amsterdammers maakten ruim twaalf miljoen euro over aan Middlesbrough, waar Akpom in het voorgaande seizoen met 28 doelpunten de topscorerstitel op het tweede Engelse niveau voor zich opeiste.

Akpom kende vervolgens een zeer rumoerig debuutjaar in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam in het seizoen 2023/24 onder meer afscheid van Mislintat en hoofdtrainer Maurice Steijn en eindigde in de Eredivisie uiteindelijk slechts op de vijfde plaats. Hoewel Akpom in de spits Brian Brobbey voor zich moest dulden in de pikorde, kwam de Engelsman toch tot het respectabele aantal van vijftien doelpunten in alle competities. Afgelopen zomer kreeg Akpom er in Wout Weghorst nóg een concurrent bij voor de spitspositie, maar gebruikt Francesco Farioli hem geregeld als linksbuiten. Op die positie is Ajax, met enkel Mika Godts als 'volwaardige' optie, tot op heden behoorlijk onderbezet. Zodoende kwam Akpom onder Farioli toch al 30 keer in actie en was hij acht keer trefzeker.

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Youri Regeer (FC Twente) en is zich ook aan het oriënteren op de komst van een nieuwe rechtsback, aangezien Devyne Rensch zijn transfer naar AS Roma inmiddels heeft afgerond. De hoogste prioriteit geniet echter nog altijd de komst van een extra linksbuiten, zo meldt Voetbal International donderdag. Mocht die opzet inderdaad slagen, dan is Akpom op papier op twee posities derde keus en zou een vertrek uitkomst kunnen bieden.