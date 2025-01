Vooral één speler is heel erg blij met transfer Regeer naar Ajax: 'Ik spreek hem elke dag'

is definitief terug bij Ajax en daar is vooral heel erg blij mee. Baas, die tijdens de voorbereiding op dit seizoen zeer verrassend een basisplaats veroverde, heeft Regeer de afgelopen weken meerdere keren gebeld om te vragen hoe het ervoor stond met zijn transfer van FC Twente naar Ajax. De kersverse aanwinst van de Amsterdammers werd er op een gegeven moment zelfs een beetje gek van.

De loopbaan van Regeer en Baas tot nu toe kun je zeker wel met elkaar vergelijken. Beiden doorliepen een aantal jeugdelftallen van Ajax en maakten in de Keuken Kampioen Divisie hun eerste vlieguren in het professionele voetbal. Waar Regeer onder Erik ten Hag al zijn debuut maakte in de hoofdmacht, kreeg Baas een paar maanden na het vertrek van de Tukker en de aanstelling van Alfred Schreuder voor het eerst de kans in het eerste elftal. Baas was in de slotfase van het seizoen 2022/23 zelfs een aantal keer basisspeler, waaronder in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord.

Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht zat er voor zowel Baas als Regeer in eerste instantie echter niet in. Beiden kozen in de zomer van 2023 dan ook eieren voor hun geld. Regeer verruilde Ajax definitief voor FC Twente, Baas maakte op huurbasis de overstap naar NEC. Laatstgenoemde leek na het afgelopen seizoen definitief op zoek te moeten naar een nieuwe club, maar kreeg een kans van Francesco Farioli en veroverde tijdens de voorbereiding zeer verrassend een basisplaats. Die heeft hij tot op heden niet uit handen gegeven. Regeer was de afgelopen maanden een vertrouwd gezicht in de basiself van FC Twente, maar keert nu dus terug in Amsterdam.

Baas belt Regeer

Baas en Regeer hebben de afgelopen jaren altijd wel contact gehouden. Dat was in de aanloop naar de transfer van Regeer dus niet anders. “Youri Baas spreek ik bijna elke dag. Hij was ook de eerste die mij alleen maar ging bellen toen de geruchten in de media kwamen. Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd dat hij me even niet meer moest bellen en dat ik hem wel zou spreken als het rond zou zijn”, zo vertelt Regeer in gesprek met het clubkanaal van Ajax. De terugkeer van Regeer naar de huidige nummer twee van de Eredivisie hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar de definitieve aankondiging volgde vrijdagavond pas. Baas hield er echter al rekening mee dat hij weer gaat voetballen met zijn vriend. “Hij wist toen al wel hoe laat het was. Hij zei dat het een mooie stap voor me is en dat hij blij voor me is”, aldus Regeer.

Baas kwam tot op heden tot 39 officiële duels in de Amsterdamse hoofdmacht. Bij Regeer staat de teller nu nog op acht wedstrijden. De veelzijdige speler, die zowel als vleugelverdediger en middenvelder uit de voeten kan, krijgt de komende seizoenen de kans om dat aantal flink op te schroeven. Hij zette vrijdag zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2029. Baas verlengde op 20 december jongstleden nog zijn contract tot medio 2028.

