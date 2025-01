Ronald de Boer ontevreden over handelswijze Francesco Farioli

Ronald de Boer is niet te spreken over de media-optredens van Francesco Farioli van deze week. De oud-voetballer zag de Italiaan indirect steken naar technisch directeur Alex Kroes.

De transfer en terugkeer van Youri Regeer naar Ajax lijkt bijna in kannen en kruiken. Door een terugkoopclausule nemen de Amsterdammers de speler van FC Twente voor 4,5 miljoen euro over. Hij zal het gat, dat is achtergelaten door Devyne Rensch, mogelijk gaan opvullen. Alhoewel... Farioli lijkt daar anders over te denken. De Italiaan gaf onlangs meermaals in interviews aan in Regeer vooral een middenvelder te zien en daarmee zette hij indirect Kroes onder druk.

LEES OOK: Brobbey verschijnt op schaduwlijstje van Premier League-club

Artikel gaat verder onder video

De Boer vindt dat een matige zet van de coach, zo geeft hij aan bij Ziggo Sport. "Hij had dit niet moeten doen. Dit is een beetje een steek naar Kroes." Het probleem ligt volgens de analist vooral bij de openbaarheid van de uitspraken van Farioli. "Dan moet je het binnenskamers doen. Het gerucht gaat dat Regeer als rechtsback wordt gehaald. Dan moet je zeggen: 'In mijn ogen is hij middenvelder, maar hij kan ook gebruikt worden als rechtsback. Dat heeft hij vaak gedaan.' Punt. Dit is voer voor de journalisten."

"Regeer is daar beter in dan Rensch"

Als Regeer inderdaad terugkomt naar Ajax, keert hij terug op een bekende plek. In 2017 werd de 21-jarige Haarlemmer overgenomen uit de jeugd van ADO, waarna hij zes jaar voor de Amsterdammers speelde. Bij FC Twente, waar hij sinds de zomer van 2023 een onderdeel van uitmaakt, is hij ingezet op veel posities. Veel van zijn wedstrijden voor de Enschedese ploeg zijn als middenvelder (34), maar toch ook een niet te negeren deel als rechtsachter (14). De Boer toont bij Ziggo Sport nog beelden van hoe Rensch de rechtsbackpositie bij Ajax invulde, waarbij hij vaak als defensieve middenvelder uitkwam. Dat zou met Regeer ook kunnen. "Dat zal Regeer nog beter doen (het inschuiven naar het middenveld, red.)", concludeert de oud-voetballer. Youri Mulder is het met hem eens. "Ja, hij is daar beter in dan Rensch."

Had Francesco Farioli zijn gedachten over Youri Regeer niet openlijk moeten delen? Laden... 40.2% Jawel, dat kan prima. 59.8% Nee, dat had intern moeten blijven. 107 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Borst: 'Als Farioli dat niet doet, moet Ajax hem bedanken voor bewezen diensten'

Hugo Borst vindt dat Ajax afscheid moet nemen van 'puinruimer' Francesco Farioli als de Italiaan volgend seizoen geen nieuwe koers in wil slaan.