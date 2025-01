Engelse topclub hoort voorwaarden Ajax en besluit géén bod uit te brengen op Brobbey

Mocht deze maand nog een transfer maken, dan wordt Tottenham Hotspur in ieder geval niet zijn nieuwe club. De ploeg uit Noord-Londen werd eerder deze vrijdag nog in verband gebracht met de komst van de Ajax-spits, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano ligt het niet in de verwachting dat Tottenham een bod zal uitbrengen of ‘formeel contact’ zal opnemen. De voorwaarden van Ajax lijken The Spurs te gortig.

Brobbey draait weliswaar een zeer stroef seizoen, maar wordt in de slotfase van de transferwindow volop in verband gebracht met een overgang naar de Premier League. West Ham United heeft zich een dag na de beschamende nederlaag van Ajax bij FC RFS gemeld in de Johan Cruijff ArenA. The Hammers zouden Brobbey voor de rest van het seizoen willen huren en Ajax minimaal dertig miljoen euro aan toekomstige betalingen in het verschiet gesteld, maar volgens het Algemeen Dagblad heeft technisch directeur het eerste voorstel vanuit Noord-Londen afgewezen. Kroes is weliswaar bereid mee te werken aan een vertrek van Brobbey, maar dan moet wel de ‘absolute hoofdprijs’ betaald worden.

Tottenham Hotspur is in ieder geval niet van plan werk te maken van de komst van Brobbey. Romano wist eerder nog te melden dat de Noord-Londenaren contact hadden opgenomen met Kroes en zijn collega’s, maar de Italiaanse transferexpert meldt vrijdagavond dat niet wordt verwacht dat ze een bod zullen uitbrengen op Brobbey of ‘formeel contact’ zullen opnemen. “Nadat er naar de voorwaarden van de deal is gevraagd”, zo klinkt het. West Ham United heeft de hoop op de komst van Brobbey daarentegen nog niet opgegeven. Ajax-watcher Johan Inan schreef al dat de huidige nummer veertien van de Premier League niet zomaar zal loslaten en volgens Romano blijft de club ‘in contact’ en wil het de deal er ‘graag’ doorheen krijgen, maar wil Ajax ook een ‘aankoopverplichting’.

🚨⚪️ Tottenham are not expected to proceed with any bid or formal contact for Brian Brobbey after asking for deal conditions.



West Ham remain in contact and keen on getting it done but Ajax want obligation to buy included. pic.twitter.com/9fQfdF18cC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

