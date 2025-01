Ajax wil speler die afgelopen zomer vertrok nu alweer terughalen naar Amsterdam

Carlos Forbs maakte afgelopen zomer laat in de transferwindow op huurbasis de overstap van Ajax naar Wolverhampton Wanderers, maar keert mogelijk deze week alweer terug in Amsterdam. Volgens Voetbal International is de huidige nummer twee van de Eredivisie met de club uit Engeland in gesprek om Forbs eerder terug te halen van zijn verhuurperiode. De rappe Portugees moet Francesco Farioli meer opties geven op de linksbuitenpositie.

Ajax en Farioli hebben een groot probleem op de linkerflank. De Amsterdammers namen tijdens de laatste dagen van de afgelopen transferwindow afscheid van Steven Bergwijn én Forbs, waardoor Mika Godts de enige ‘echte’ overgebleven linksbuiten bleef in de selectie van Farioli. Godts maakte in de eerste seizoenshelft een goede indruk, maar viel in de uitwedstrijd tegen FC Twente op 10 november geblesseerd uit en moest daardoor een paar weken toekijken. In die periode bleek hoe groot het probleem was voor Farioli, die verschillende spelers op de linksbuitenpositie posteerde, maar geen van hen bleek een goede vervanger van Godts.

De Amsterdammers hebben de komst van een linksbuiten dan ook al tijden bovenaan hun verlanglijstje staan. Ze hadden daarbij hun vizier gericht op de komst van Raúl Moro. De dribbelaar van Real Valladolid bereikte een paar weken geleden al een persoonlijk akkoord met Ajax over een overstap naar de Johan Cruijff ArenA, maar raakte onlangs geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Espanyol. Moro staat daardoor nog wel even aan de kant. Volgens VI is de komst van Moro nog wel een ‘optie’ voor Ajax, maar ‘dat lijkt vooral iets voor de zomer te worden’. Technisch directeur Alex Kroes moest dus doorschakelen en nu wordt duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een vervroegde terugkeer van Forbs.

LEES OOK: 'Snelle breuk' tussen Ajax en Farioli niet uitgesloten: 'Explosiegevaar'

Amper speeltijd in Engeland

De Portugees maakte in de zomer van 2023 voor veel geld de overstap van Manchester City naar Ajax. Hij beleefde een hoopgevende start, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren. Forbs kwam tijdens de eerste wedstrijden van dit seizoen in de voorrondes van de Europa League nog veel in actie, maar Ajax stond desondanks niet onwelwillend tegenover een vertrek van de buitenspeler. Hij maakte uiteindelijk op huurbasis de overstap naar Wolverhampton Wandereres. De club uit de Premier League bedong een optie tot koop, die verplicht zou worden bij minstens tien basisplaatsen voor Forbs. Hij kwam tot op heden echter pas tien keer in actie voor Wolverhampton, waarvan één keer als basisspeler. Het aantal van tien basisplaatsen lijkt hij dus niet te gaan halen.

Ajax en Wolverhampton Wanderers zijn nu dus in gesprek over een voortijdig einde van de verhuurperiode. Maar omdat er in augustus geen clausule is bedongen om Forbs tussentijds terug te halen, zal daarover onderhandeld moeten worden, zo schrijft VI.

