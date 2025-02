Ajax TV sluit uitzending af met nieuws over Alex Kroes

Alex Kroes verschijnt later deze week voor de camera’s van Ajax TV om in te gaan op de winterse transferperiode. Dat maakte presentator Hein van den Bogaert aan het einde van de uitzending van dinsdagavond bekend. Kroes gaf in september ook al een interview over de voorgaande transferwindow. Daarin kreeg hij onder meer vragen over Kamaldeen Sulemana.

De Ghanees werd op laatste dag van de zomerse transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Ajax. De Amsterdammers zagen in hem de vervanger van Steven Bergwijn, die op Deadline Day was vertrokken naar Saudi-Arabië. Ajax slaagde er echter niet in om de komst van Sulemana rond te krijgen. De club was te laat met het indienen van de benodigde documentatie, waardoor er een streep ging door de transfer van Sulemana, die op huurbasis had moeten overkomen van Southampton.

Ajax-trainer Francesco Farioli zag daardoor de komst van een zo gewenste linksbuiten uitblijven. De Italiaan bleef na het vertrek van Bergwijn en ook Carlos Forbs achter met één linksbuiten in zijn selectie: Mika Godts. Een nieuwe buitenspeler stond deze transferperiode dan ook bovenaan het verlanglijstje van Kroes en Farioli. Ajax had het vizier in eerste instantie gericht op Raúl Moro van Real Valladolid. De Spanjaard bereikte naar verluidt al een persoonlijk akkoord met Ajax, maar liep medio januari een blessure aan zijn sleutelbeen op en staat daardoor nog wel even aan de kant. Er ging zodoende een streep door zijn transfer naar Ajax.

De Amsterdammers probeerden vervolgens tevergeefs Forbs eerder terug te halen van zijn verhuurperiode. Met Oliver Edvardsen hadden ze wél succes. De Noor werd weggekocht bij Go Ahead Eagles. Edvardsen werd daarmee de tweede winteraanwinst van Ajax, nadat het eerder Youri Regeer al had teruggehaald. Regeer ruilde Ajax in de zomer van 2023 nog in voor FC Twente, maar de hoofdstedelingen bedongen een terugkoopoptie en maakten daar in januari dus gebruik van. Het blijft mogelijk niet bij de komst van Regeer en Edvardsen. Ajax hoopt in de laatste uren van de transferwindow nog de komst van vleugelverdediger Lucas Rosa én doelman Matheus Lima Magalhães af te ronden.

Interview Kroes

Mocht de club daar niet in slagen, dan zal Kroes voor de camera’s van het eigen kanaal moeten verklaren waarom het niet is gelukt. De technisch directeur schuift een dezer dagen aan voor een interview, zo maakte presentator Van den Bogaert dinsdagavond dus bekend. “Vrijdag zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe uitzending en dan hebben we een uitgebreid interview met technisch directeur Alex Kroes over de drukke transferperiode”, zo klonk het. Ajax nam de voorbije weken ook afscheid van onder meer Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Diant Ramaj en Chuba Akpom.

