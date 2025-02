Ajax-leiding geeft Farioli duidelijke boodschap: ‘Dat is niet de bedoeling’

Francesco Farioli heeft van Alex Kroes de boodschap gekregen dat hij spelers die Ajax wil verkopen geen ‘liefde’ meer mag geven, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Een flink aantal miskopen van Sven Mislintat keert namelijk komende zomer terug in Amsterdam van huurperiodes, waarna Kroes ze alsnog hoopt te kunnen verkopen.

Kroes is momenteel bezig aan een grote opruiming bij Ajax. In de zomer van 2023 gaf Mislintat een bedrag van meer dan honderd miljoen euro uit aan twaalf spelers, die bijna allemaal mislukten in Amsterdam. Anderhalf jaar later is het grootste deel van die spelers alweer vertrokken, met alleen Josip Sutalo, Anton Gaaei en Branco van den Boomen nog aanwezig in Amsterdam.

Komende zomer zal dat weer volledig anders zijn. Carlos Forbs, Borna Sosa en Jakov Medic werden afgelopen zomer namelijk allen verhuurd, waar Gastón Ávila, Sivert Mannsverk en Chuba Akpom zich deze winter aan toevoegden. Een aantal van de verhuurde spelers keert terug na hun verhuurperiodes omdat er geen koopoptie in het contract is opgenomen. Bij jongens bij wie dat wel gebeurde, zoals Forbs, Sosa en Medic, lijkt de kans gezien hun prestaties klein dat ze definitief worden overgenomen. Voor Akpom en Ávila zal nog moeten blijken hoe ze gaan spelen bij respectievelijk Lille OSC en Fortaleza.

Wanneer het leger aan huurlingen komende zomer terugkeert in Amsterdam, is het niet de bedoeling dat Farioli ze weer een kans gaat geven, weet het Algemeen Dagblad. De clubleiding wil namelijk de druk om te vertrekken opvoeren op deze spelers. “En de Italiaan heeft ook al te horen gekregen dat het dan niet de bedoeling is dat hij ‘liefde’ blijft geven aan spelers van wie Kroes af wil.” De betreffende Mislintat-aankopen hoeven in de voorbereiding op komend seizoen dus niet te rekenen op een plek in het eerste elftal. “En de deur naar het eerste elftal blijft vervolgens gesloten als het aan de clubleiding ligt.”

