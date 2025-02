Henk Spaan doet opzienbarende ontdekking over Steven Berghuis in De Klassieker

is helemaal geen rechtsbuiten, zo concludeert Henk Spaan na De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1). De linkspoot stond in de wedstrijd tegen zijn oude club als linksbuiten geposteerd en speelde daar volgens de journalist een geweldige wedstrijd, in tegenstelling tot duels die hij op rechts begon.

Uit noodzaak begon Berghuis zondagmiddag als linksbuiten aan De Klassieker. Mika Godts had enkele dagen eerder een blessure opgelopen, terwijl Chuba Akpom in Frankrijk was om zijn huurtransfer naar Lille OSC af te ronden. Aanwinst Oliver Edvardsen was te laat ingeschreven bij de KNVB en mocht zodoende niet deelnemen aan het duel in de Johan Cruijff ArenA. Francesco Farioli besloot toen om Berghuis aan de linkerkant van de aanval te posteren.

Dat had succes, zo stelt Spaan in Hard Gras. “Ik heb iets ontdekt”, snijdt de journalist het onderwerp Berghuis aan. “Berghuis werkt enorm op mijn zenuwen als voetballer, écht al het hele jaar”, uit hij zijn frustraties over de linkspoot. “Vrije rol op rechts en dan lekker voetballen, lekker pielen”, stelt Spaan met een vleugje cynisme.

“Maar gisteren speelde hij zo verschrikkelijk gedisciplineerd als linksbuiten, dat ik dacht: dit is gewoon zijn positie”, gaat de columnist verder. “Vroeger was hij, dacht ik, ook linksbuiten.” Gedurende zijn carrière heeft Berghuis bijna vijftig duels aan de linkerkant van de aanval gespeeld, waarvan de meeste bij AZ. “Hij had duidelijk twee opdrachten: volg de back en houd het veld breed. Dat heeft hij gewoon keurig gedaan”, complimenteert Spaan de routinier. Berghuis liet het ‘pielen’ voor wat het was, maar wist vanaf links wel een assist te geven, op Brian Brobbey. “Dus voor het eerst dit seizoen was ik heel tevreden over Berghuis.”

