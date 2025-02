Kroes krijgt zijn zin, Ajax rondt negende uitgaande wintertransfer af: 'Dat had de voorkeur'

Ajax neemt definitief afscheid van middenvelder . De Amsterdamse club meldt maandag, vlák voor middernacht, dat speler uit Bosnië & Herzegovina een definitieve transfer maakt naar het Deense Brøndby IF.

Tahirovic (21) was in de wilde transferzomer van 2023 een van de twaalf aanwinsten die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. AS Roma ontving zo'n 7,5 miljoen euro voor de middenvelder, die in zijn debuutseizoen tot 37 wedstrijden in Ajax 1 zou komen. Daarin was hij tweemaal trefzeker en gaf hij vijf assists.

Onder Francesco Farioli verdween Tahirivoc dit seizoen vrijwel volledig uit beeld. Slechts tweemaal deed de Italiaan in de eerste seizoenshelft een beroep op de middenvelder, die afgelopen zomer al mocht uitzien naar een nieuwe werkgever maar nu dus alsnog vertrekt. Technisch directeur Alex Kroes licht het vertrek van Tahirovic toe: "Benjamin was bij Ajax op een zijspoor beland en voor beide partijen was het goed om tot een goede, permanente oplossing te komen. "Kroes legt ook uit waarom de keuze uiteindelijk op een deal met Brøndby is gevallen: "Er was de nodige interesse van clubs om hem te huren, maar Brøndby IF wilde hem definitief overnemen en dat had de voorkeur."

Tahirovic is de negende speler die Ajax deze winter achter zich laat. Eerder werden Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson, Chuba Akpom en Gastón Ávila al verhuurd. Daarnaast hebben Naci Ünüvar, Jayden Banel, Diant Ramaj en Devyne Rensch een definitieve transfer gemaakt.

