Ajax bereikt principeakkoord met Valladolid en doet Rosa twee voorstellen

Ajax en Real Valladolid hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van , zo weet Relevo. De Amsterdammers gaan een bedrag van drie miljoen euro, exclusief bonussen, betalen voor de vleugelverdediger, die het aanbod van Ajax zelf ‘onweerstaanbaar’ vindt.

Zondagavond werd duidelijk dat Ajax Rosa wil oppikken bij Valladolid als opvolger van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch. Waar Voetbal International melding maakte van een transfersom van twee miljoen euro, ligt deze volgens Relevo iets hoger. Het Spaanse medium geeft maandagmiddag namelijk dat er een principeakkoord is bereikt en dat de verdediger Ajax drie miljoen euro plus bonussen moet gaan kosten.

Rosa was bij de Spaanse laagvlieger dit seizoen een belangrijke waarde. De club hield echter al rekening met het feit dat clubs geïnteresseerd in hem zouden zijn en ging al uit van een winters vertrek. Op dit moment is Ajax in gesprek met Valladolid om de laatste details van de transfer af te ronden.

De verdediger zelf zou enorm uitkijken naar de transfer naar Amsterdam. Hoewel hij bij Valladolid nog vastligt tot medio 2026, heeft Rosa het geloof dat de stap naar Ajax op persoonlijk gebied voor hem ‘onweerstaanbaar’ is. Onder meer de naam die de Amsterdammers op international gebied hebben en het feit dat ze actief zijn in de Europa League zouden voor hem belangrijke redenen zijn om de transfer te maken.

Ajax doet Rosa twee voorstellen

Update 3 februari 19.56 uur - Ook De Telegraaf spreekt van een hoofdlijnenakkoord tussen Ajax en Real Valladolid. Volgens de krant steekt de transfersom echter iets anders in elkaar. De Amsterdammers betalen namelijk een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de Spaanse hekkensluiter, wat door bonussen kan oplopen tot drie miljoen euro. Voor een akkoord met Rosa moeten nog wel enkele details worden uitgewerkt, waaronder de contractduur. Momenteel liggen er voorstellen tot medio 2028 en 2029 op tafel.

