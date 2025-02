Speler van PSV motiveert Ajax: ‘Het is koren op de molen van types als Pasveer, Weghorst en Klaassen’

heeft Ajax (indirect) gemotiveerd om in De Klassieker tegen Feyenoord tot het gaatje te gaan. Volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad zijn de acties van Bakayoko in het Champions League-duel tussen PSV en Liverpool ‘koren op de molen’ voor types als Remko Pasveer, Wout Weghorst en Davy Klaassen. Bakayoko en een aantal van zijn ploeggenoten baarden opzien door in de slotfase tegen Liverpool ‘galleryplay’ op te voeren. Dat kwam de Belg al op kritiek te staan van zijn eigen trainer Peter Bosz.

PSV boekte vorige week woensdagavond een knappe zege op Liverpool (3-2) in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League. Een belangrijke rol was er weggelegd voor Bakayoko, die in de eerste helft op fraaie wijze de 1-1 tegen de touwen schoot. Daarmee liet de Belg eindelijk weer zijn klasse zien. Bakayoko was vorig seizoen een van de absolute uitblinkers bij PSV, maar slaagt er deze jaargang heel zelden in dat niveau aan te tikken. Na afloop van het duel met Liverpool was Bosz echter óók kritisch op Bakayoko en zijn ploeggenoten, die zich in de slotfase hadden laten verleiden tot hakballetjes en no-look passes.

Bosz was er niet blij mee en een paar dagen later bleek wel waarom. “Galleryplay tegen de Engelsen. Gemakzucht in Nijmegen. Resulterend in een boze trainer Bosz (‘Ik had ze tot hun knieën afgezaagd vroeger’) en in een 3-3 gelijkspel na een 3-1 voorsprong”, zo schrijft Wijffels op de website van het Algemeen Dagblad. Bakayoko had tegen NEC opnieuw een basisplaats en was weliswaar wederom trefzeker, maar speelde voor de rest een povere wedstrijd. PSV gaf in de slotfase een zekere zege uit handen, waardoor Ajax de achterstand een dag later kon verkleinen tot twee punten. Dat leek de Amsterdammers in eerste instantie niet te lukken, maar dankzij een late 2-1 pakten ze alsnog drie punten tegen Feyenoord.

Voordeel voor Ajax

Daardoor ligt de titelstrijd weer ‘helemaal open’, zo stelt Wijffels. “Behalve een gevecht van de benen lijkt het ook steeds meer een strijd van de geest. Over 34 wedstrijden bekeken wordt de ploeg die het beste voetbal speelt kampioen, is altijd de gedachte. Maar vlak ook de mentale factor niet uit. Bij welke club is de honger naar de titel het grootst? Wie is het meest bereid om als collectief pijn te lijden?”, schrijft Wijffels. De verslaggever stelt dat Ajax nu ‘ogenschijnlijk een plusje heeft op dat vlak’. “Bij de winnende goal was de hoofdrol zondag weggelegd voor twee Ajacieden die vorig jaar nog waren vernederd in De Klassieker (Anton Gaaei en Kenneth Taylor, red.). (…) Tel erbij op de hunkering naar succes bij routiniers als Pasveer en Weghorst of bij jonkie Jorrel Hato. Ze worden nog nooit kampioen als basisspeler”, zo klinkt het.

En dan heeft Ajax ook nog ‘ironisch de honger teruggekregen dóór PSV’, zo stelt Wijffels, die daarmee niet enkel doelt op het vele puntenverlies van de regerend landskampioen. “En galleryplay tegen Liverpool met Bakayoko die daar publiekelijk grappen over maakt: het is korren op de molen van types als Pasveer, Weghorst en Klaassen. Zij hebben in hun lange carrière al vaker gezien dat het een vorm van vernederen is die je altijd een keer krijgt terugbetaald. Nooit doen, weten ze. Noem het de wetten van de jungle. Niet voor niets is ‘een geheugen als een olifant’ een uitdrukking”, zo klinkt het.

