Ajax en Rayane Bounida naderen elkaar over nieuw contract

Het had er vorige week nog heel veel van weg dat op weg naar de uitgang was bij Ajax, maar nu lijkt het er tóch op dat de aanvallende middenvelder zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract in Amsterdam. Volgens clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International naderen de partijen elkaar over een nieuwe verbintenis voor het 18-jarige toptalent, dat dit seizoen al indruk maakte bij Jong Ajax en zondag tijdens De Klassieker voor het eerst bij de wedstrijdselectie zat van Ajax 1.

De toekomst van Bounida houdt de gemoederen al een tijdje bezig. De aanvallende middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax. Hij doorliep vervolgens een aantal jeugdelftallen, alvorens aan het einde van het vorige kalenderjaar de kans te krijgen bij Jong Ajax. Bounida was bij zijn debuut tegen De Graafschap meteen trefzeker en trof een paar dagen later ook op bezoek bij TOP Oss doel. De Belg scoorde na de winterstop ook al tegen de leeftijdsgenoten van AZ en PSV. Het was de afgelopen weken echter zeer de vraag of de goede prestaties van Bounida een passend vervolg zouden krijgen.

Daar leek het niet op. Vorige week kwam naar buiten dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida ‘moeizaam’ verlopen. In het afgelopen najaar werd al bekend dat het talent een gigantisch salaris opstrijkt in Amsterdam. Ajax wilde het aflopende contract van Bounida graag verlengen, maar kon hem vanwege de huidige financiële situatie geen verbeterde aanbieding doen. Volgens ESPN was de aanvallende middenvelder op weg naar de uitgang, maar de partijen naderen elkaar nu dan toch over een nieuw contract. Voetbal International schreef zondagmorgen al dat Ajax Bounida met een ‘gedetailleerd plan’ aan het denken heeft gezet. Bounida is beloofd tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een serieuze kans te krijgen bij het eerste.

Mogelijk volgt zijn debuut in de hoofdmacht nog eerder. Bounida trainde vrijdag en zaterdag voor het eerst mee met het eerste en behoorde zondag tot de selectie voor De Klassieker tegen Feyenoord. Francesco Farioli deed uiteindelijk geen beroep op hem, maar dat hij op de bank zat, was natuurlijk al een beloning voor zijn sterke ontwikkeling. Volgens Van Duijn heeft Ajax Bounida een contractvoorstel gedaan tot de zomer van 2028. De deal is nog niet rond, 'maar het ziet er wel beter uit', zo klinkt het.

