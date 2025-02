Verbijstering om 'kleuteractie' bij Ajax: 'Het is toch geen E1?'

De analisten van Voetbalpraat van maandagavond zijn verbijsterd over het gedrag van bij Ajax de afgelopen week. De Engelsman leek opeens naar Monaco te vertrekken, gaf zijn aanvoerdersband weg en bleef na een clash met de media toch in Amsterdam.

Na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord zocht Henderson de pers nog eens op, om flink uit te halen naar zij die volgens hem verkeerde verhalen de wereld in hadden gestuurd. Toch vindt Willem Vissers dat wel een makkelijk uitgangspunt. "Er waren natuurlijk heel veel dingen die hem te verwijten zijn. Hij geeft vlak voor de wedstrijd (tegen Galatasaray, red.) zijn aanvoerdersband af aan Pasveer, wat natuurlijk echt een kleuterreactie is. Dat doe je niet. Je bent aanvoerder of je bent het niet. Na afloop gaat hij de ereronde niet lopen, er valt best wel op aan te merken."

Tijdens de persconferentie ging Henderson vol de strijd aan met de journalisten, maar echt veel uitleg gaf de middenvelder ook niet, tot Vissers' teleurstelling. " Het is goed dat hij daar komt zitten. Maar vervolgens zegt hij: 'Ik ga niet op details in'. Hij ging eigenlijk balletjes opwerpen: is hij op een journalist boos of op een intern lek binnen Ajax?"

Martijn Krabbendam vindt ook dat Henderson meer had moeten vertellen tijdens zijn media-optredens. "Als je daar gaat zitten en je zegt: 'Het klopt allemaal niet', dan moet je wel zeggen wat er dan niet klopt. Hij trekt nu de integriteit van een journalist in twijfel. In dit geval van Mike Verweij, daar kun je alles van vinden, maar die heeft wel uitstekende contacten binnen Ajax. Nu houdt hij in het luchtledige wat er dan precies niet klopt. Het is toch geen E1, zo van jij mag de volgende keer aanvoerder zijn."

Ook Kenneth Perez kan er met zijn hoofd niet bij. "Ik vond dat heel kinderachtig van hem. Als hij aanvoerder was geweest, had er echt geen haan naar gekraaid. Dat vond ik ook een beetje een schreeuw om aandacht, vond ik heel zwak van hem."

