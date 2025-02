Wesley Sneijder deelt grootste irritatiebron van het weekend: Wout Weghorst

Wesley Sneijder heeft zich afgelopen zondag enorm opgewonden over het gedrag van . De spits gedroeg zich, ondanks een gemiste penalty, weer theatraal tijdens de overwinning van Ajax op Feyenoord (2-1).

Sneijder pakt tijdens Rondo zijn moment om even los te gaan over de spits van Ajax, die na de rust tegen Feyenoord inviel. "Ik heb me echt geïrriteerd aan Wout Weghorst. Echt geïrriteerd. Zijn hele houding, manier van invallen. Uiteindelijk mist hij een penalty en een bal die hij heel simpel moet meegeven, want dan gaat Rasmussen op de keeper af, speelt hij naar de cornervlag."

De oud-voetballer is dus niet tevreden met de voetballende kwaliteiten van de markante voetballer, maar ook het gedrag van Weghorst staat Sneijder niet aan. "Totaal geen gevoel in zijn benen. En dan heeft hij in de hoek iets gedaan, dan toont 'ie zich naar het publiek, zo van kijk mij eens. Ik ben hier de grote meneer. Zo met die grote ogen. Flikker op, man." Ruud Gullit en Rafael van der Vaart gaan ondertussen stuk aan tafel.

Weghorst en Brobbey

Sneijder heeft vervolgens wat advies voor Weghorst. "Blijf gewoon even bij jezelf." Presentator Wytse van der Goot stelt vervolgens dat dit mogelijk zou kunnen zijn wie Weghorst écht is. "Ik betwijfel dat", reageert Sneijder. De oud-voetballer ziet ook weinig amicaal gedrag tussen de spitsen van Ajax. "Je ziet ook: Brobbey en hij hebben totaal geen chemie. Als ze elkaar een high five geven, kijken ze elkaar niet eens aan. Denk je nou echt dat hij (Weghorst, red.) blij was toen Brobbey hem binnentikte?" De bonkige spits maakte zijn eerste doelpunt sinds 24 november vorig jaar.

De analist verwacht problemen in de toekomst vanwege de aanwezigheid van Weghorst. "Ik denk dat het ook echt een vervelend mannetje in de kleedkamer is. Dat denk ik hè, misschien is het wel een hele fijne kerel. Maar als hij niet speelt, dat hij dan op de bank gaat zitten, terwijl iedereen zich binnen aan het omkleden is. Rare trekjes vind ik dat, ik vond het heel erg vervelend om naar te kijken. Als medespeler irriteer je je hieraan. Uiteindelijk gaat dit voor problemen zorgen, denk ik."

Gaat Wout Weghorst met zijn gedrag voor problemen zorgen bij Ajax? Laden... 75% Ja, dat kan niet anders. 25% Nee, tot nu toe gaat het goed hè. 200 stemmen

