Ajax bereikt persoonlijk akkoord met Rosa, contractduur bekend

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met , zo meldt De Telegraaf dinsdag. De vleugelverdediger van Real Valladolid gaat in Amsterdam een contract tekenen tot medio 2029. De juridische afdeling is nu aan de slag om de transfer voor de deadline om middernacht af te ronden.

Maandag werd duidelijk dat Ajax zich zeer waarschijnlijk zou gaan versterken met Rosa. De Amsterdammers hadden een akkoord bereikt met Real Valladolid over de transfer van de Braziliaan, die zelf ook wel oren had naar een transfer naar Ajax. Waar Relevo in eerste instantie melding maakte van een bedrag van drie miljoen euro exclusief bonussen, ligt dit de transfersom volgens De Telegraaf op 2,5 miljoen euro. Door bonussen kan dit nog oplopen tot drie miljoen euro.

De afgelopen uren heeft Ajax druk onderhandeld met Rosa, die aanbiedingen tot medio 2028 én medio 2029 heeft gekregen vanuit Amsterdam. Inmiddels is Alex Kroes tot en akkoord gekomen met de verdediger, die zowel als linksback als rechtsback uit de voeten kan. Momenteel wordt al het papierwerk in orde gemaakt, zodat Ajax de transfer voor het sluiten van de markt kan afronden.

Naast Rosa moet ook een andere Braziliaan, Matheus Lima Magalhães, op korte termijn worden gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. De doelman zal een halfjaar worden gehuurd van Braga, waarna Ajax een optie heeft hem definitief over te nemen. Voor Matheus zal Ajax in de zomer dan een bedrag van 2,5 miljoen euro kunnen betalen.

