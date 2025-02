Ajax-'fans' laten haatdragende boodschap achter in trein en krijgen bakken met kritiek

Op Reddit duikt een foto op van een zeer haatdragende boodschap die in een trein van de NS lijkt te zijn aangebracht door een of meerdere 'supporters' van Ajax. Op een scherm in een trein, die zo te zien op weg was richting Arnhem, is een sticker aangebracht waarin niet alleen wordt verwezen naar Feyenoord, maar die ook een racistische én een homofobe boodschap bevat.

De sticker bevat het 'nieuwe', klassieke Ajax-logo dat vanaf komend seizoen weer op de tricots van de Amsterdammers te vinden is. Links van het embleem zien we een plaatje van een doorgestreepte kakkerlak, een verwijzing naar de benaming voor Feyenoord die gangbaar is onder Ajax-fans. Aan de andere kant van het Ajax-logo staat een doorgestreepte regenboogvlag, waarmee een afkeer van LHBTIQ+ lijkt te worden uitgesproken.

De achtergrond van de betreffende sticker bevat bovendien de prinsenvlag. Deze variant op de Nederlandse driekleur, waarbij de bovenste baan niet rood maar oranje is, bestaat al sinds de zestiende eeuw. De vlag werd in in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw gebruikt door de NSB en wordt tegenwoordig vooral gevoerd door extreemrechtse, nationalistische en racistische groeperingen die er een symbool voor 'groot Nederland' in zeggen te zien.

Veel Reddit-gebruikers spreken hun afschuw uit over de afbeelding. "Dit komt waarschijnlijk van Ajax-hooligans", begint de reactie die tot op heden de meeste upvotes heeft ontvangen. "Dus ze zijn anti-LHBTQ en 'anti-kakkerlakken', zo worden de fans van Feyenoord genoemd. En de prinsenvlag omdat ze waarschijnlijk enorm racistisch en een beetje achterlijk zijn." Verderop schrijft een ander: "De prinsenvlag in combinatie met anti-LHBTIQ+ geeft nazi-vibes af. Vreselijk." In een andere reactie die veel wordt geliket, schrijft een derde persoon: "Al met al zijn dit domme hooligans die ons proberen af te leiden van hoe klein ze geschapen zijn door de luidste, meest kwetsende shit te schreeuwen en haat te zaaien."