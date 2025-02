Sjoerd Mossou haalt keihard uit naar Feyenoord: ‘Dat is gênant’

Feyenoord wordt dit seizoen geteisterd door een heuse blessuregolf. Journalist Sjoerd Mossou vindt het onbegrijpelijk dat er zoveel blessures zijn bij de Rotterdammers en noemt het 'gênant' dat trainer Brian Priske zijn persconferenties altijd begint met een lijst vol afwezigen.

Priske kan woensdagavond in de KNVB Beker-wedstrijd tegen PSV niet beschikken over Anis Hadj Moussa, Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman, Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Justin Bijlow, Jordan Lotomba en Chris-Kévin Nadje. De drie laatstgenoemde spelers missen zelfs het restant van het seizoen.

“Dit is echt krankzinnig", aldus Mossou in de AD Voetbalpodcast. "Ik vind het best wel begrijpelijk dat er discussie is over de trainer. Maar volgens mij zou het hoofdthema bij Feyenoord alleen maar moeten zijn: hoe kan dit in godsnaam gebeuren in seizoen? Dat je keer op keer een persconferentie begint met een soort pechlijst van jongens die nu weer zijn afgevallen. Het is gênant."

In de ogen van Mossou moet de hele club zich de blessuregolf dan ook aanrekenen. "Uiteindelijk is de trainer verantwoordelijk, maar er zit echt iets helemaal mis bij de afdeling inspanningsfysiologie en medische zaken. Daar moet grondig worden ingegrepen, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens meer op. Dit kun je ook niet meer op toeval of botte pech gooien. Dit kan niet."

Feyenoord vergeleken met Ajax van vorig seizoen.

Mossou trekt vervolgens de vergelijking met Ajax, dat vorig seizoen ook met de nodige blessures te maken had. "Als je het aantal blessures gaat tellen… Ajax was vorig jaar een ramp hè, daar hebben ze ook grondig op ingegrepen, en terecht. Ik heb het nog niet helemaal nageteld, maar ik denk dat het bij Feyenoord dit seizoen nog erger is.”

Priske kan op deze manier niet werken

Etienne Verhoeff benoemt dat een aantal spelers die Priske wél tot zijn beschikking heeft, ook nog eens op de weg terug is van een blessure en geen volledige wedstrijd kunnen spelen. “Op die manier kun je niet werken”, stelt Mossou. “Je kunt Priske op allerlei manieren bekritiseren hè. Het systeem wat hij wilde veranderen aan het begin van het seizoen, was niet zo slim denk ik. De huddle was een heerlijke bijzaak en deed er natuurlijk eigenlijk niet toe, dat was meer symboolpolitiek die discussie daarover."

De blessuregolf die Feyenoord teistert is volgens Mossou 'echt het grootste probleem' van de Rotterdammers van dit seizoen. "De wisselvalligheid, het gebrek aan eenduidigheid in het spel, dat is bijna een op een op die waslijst aan blessures te leggen steeds. Volgens mij beginnen daar bijna alle problemen", besluit hij.

