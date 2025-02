Blessurecrisis bij Feyenoord duurt voort: zomeraanwinst dit seizoen niet meer in actie

Feyenoord kan de rest van het seizoen niet beschikken over Chris-Kévin Nadje, zo weet het Algemeen Dagblad. De Ivoriaanse middenvelder heeft een voetblessure opgelopen, die hem maanden aan de kant houdt. Nadje ontbrak tegen Lille OSC (6-1) en Ajax (2-1) al in de wedstrijdselectie.

Feyenoord versterkte zich afgelopen zomer met Nadje, die overkwam van FC Versailles uit de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk. De middenvelder kwam dit seizoen in dertien duels in actie voor de Rotterdammers, waarvan een keer in de basis. Daarin wist de lange Ivoriaan nog weinig indruk te maken. In zijn meest recente optreden, een invalbeurt tegen Bayern München (3-0), liet hij zien nog niet het niveau te hebben van de rest van het elftal van Feyenoord.

Daar zal dit seizoen geen verandering meer in gaan komen, zo schrijft de krant woensdagochtend. Nadje zat tijdens de uitwedstrijden tegen Lille en Ajax niet bij de wedstrijdselectie van Priske en zal ook de rest van het seizoen moeten missen. De middenvelder heeft namelijk een voetblessure opgelopen, waarvoor hij geopereerd moet worden. Daardoor zal hij in ieder geval tot na het lopende seizoen zoet zijn met zijn revalidatie. Voor Priske betekent dat weer een optie minder op het middenveld. Waarschijnlijk komt daar met Oussama Targhalline nog wel een optie bij. De Marokkaan zou op Deadline Day zijn binnengehaald, maar zijn aankondiging laat woensdagochtend nog op zich wachten.

Drie spelers missen het restant van het seizoen

Nadje is met zijn blessure alweer de derde speler van Feyenoord die de rest van het seizoen moet missen. Datzelfde geldt ook voor Justin Bijlow, die op bezoek bij Lille een knieblessure opliep, en Jordan Lotomba. De Zwitser liep begin december een beenbreuk op, waardoor hij voorlopig niet in actie kan komen.

