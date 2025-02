Noa Lang kondigt inkomende transfer aan bij PSV en komt opnieuw met duidelijk signaal naar Feyenoord

PSV moet de (tijdelijke) komst van weliswaar nog wereldkundig maken, maar kan niet langer wachten. De aanvaller plaatst dinsdagavond op zijn Instagram Stories een foto samen met Malacia. De twee kennen elkaar nog goed van hun gezamenlijke periode in de jeugdopleiding van Feyenoord. Een tijd waar Lang niet graag aan herinnerd lijkt te worden, gezien het feit dat hij op de foto bewust een hartje voor het logo van Feyenoord heeft geplaatst.

Maandagavond kwam naar buiten dat PSV in de zoektocht naar een nieuwe linksback is uitgekomen bij Malacia. De linksback wordt tot en met het einde van dit seizoen gehuurd van Manchester United. PSV kan hem in de zomer voor een transfersom van naar verluidt tien miljoen euro definitief overnemen, waarbij Manchester United een doorverkooppercentage van dertig procent bij een eventuele toekomstige transfer heeft bedongen.

PSV moet de komst van Malacia nog definitief aankondigen, maar Lang loopt alvast op de zaken vooruit. De aanvaller deelde eerder op de dinsdagavond op zijn Instagram een foto met Malacia uit hun gezamenlijke periode in de opleiding van Feyenoord. Lang maakte in 2013 de overstap naar Ajax, waar Malacia uiteindelijk zou doorbreken in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Na 136 wedstrijden voor Feyenoord maakte de linksback in de zomer van 2022 de overstap naar Manchester United, dat destijds vijftien miljoen euro voor hem betaalde.

Lang is overduidelijk blij met de aanstaande hereniging met Malacia, maar kan het niet laten om ook nog even een duidelijk signaal af te geven aan Feyenoord. De dribbelaar heeft sinds zijn rentree in Nederland vaker laten merken niet zoveel met Feyenoord te hebben, ondanks zijn jaren op Varkenoord. Zo deelde hij rond de laatste ontmoeting tussen PSV en Feyenoord nog meerdere plaagstootjes uit aan de Rotterdammers. Op de foto met Malacia verstopt hij het logo van Feyenoord door er een hartje voor te plaatsen. Lang kennende zal dit zeker geen liefdesverklaring zijn.

Noa Lang is ook blij met de komst van Tyrell Malacia. En lijkt ook klaar te zijn voor het (volgende) duel met Feyenoord… 👀 pic.twitter.com/TOqbnLlJ1P — 19.13 Podcast (@1913podcast) February 4, 2025

Bekerkraker

Woensdagavond staan PSV en Feyenoord opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in de kwartfinales van de KNVB-beker. Malacia is nog niet van de partij, terwijl Lang na een aantal wedstrijden afwezigheid weer minuten kan maken.

