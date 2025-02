PSV moet gigantisch offer maken in onderhandeling over Malacia, ook hoogte van koopoptie lekt uit

De overgang van van Manchester United naar PSV is in kannen en kruiken. Dat melden verschillende media en journalisten, waaronder Fabrizio Romano, dinsdagavond althans. Volgens de Italiaanse transferexpert hebben Manchester United, PSV en Malacia overeenstemming bereikt over een tijdelijke overstap naar de regerend kampioen van Nederland, die de verdediger in de zomer van een bedrag van tien miljoen euro definitief kan overnemen. De Britten hebben daarbij een doorverkooppercentage van liefst dertig procent bedongen.

Maandagavond kwam naar buiten dat PSV in de zoektocht naar een nieuwe linksback is uitgekomen bij Malacia. De Eindhovenaren hadden het vizier een paar dagen eerder nog gericht op Anass Salah-Eddine, maar de Amsterdammer maakte maandagavond de overstap van FC Twente naar AS Roma. Malacia wordt in Eindhoven de vervanger van Matteo Dams, die vorige week voor een transfersom van tien miljoen euro de verrassende overstap maakte naar Al-Ahli in Saudi-Arabië. Malacia wordt door PSV gehuurd van Manchester United, waar hij nog maar weinig aan spelen toekwam.

Artikel gaat verder onder video

De huidige koploper van de Eredivisie kan Malacia na dit seizoen definitief overnemen van Manchester United. De optie tot koop bedraagt, zo meldt Romano, tien miljoen euro. Mocht PSV dat bedrag in de zomer neertellen en Malacia in de toekomst weer verkopen, moet het een flink deel van de toekomstige transfersom overmaken naar Manchester. Romano weet tevens te melden dat de gevallen grootmacht een doorverkooppercentage van liefst dertig procent heeft bedongen. The Red Devils betaalden in de zomer van 2022 vijftien miljoen euro aan Feyenoord voor de linksback.

LEES OOK: Transferperiode leidt tot irritaties bij Arnold Bruggink, die erover in gesprek gaat met PSV

Malacia kwam tijdens zijn eerste seizoen in Engeland nog tot 39 wedstrijden in alle competities, maar moest het hele afgelopen seizoen vanwege blessureleed aan zich voorbij laten gaan. Hij maakte eind november zijn rentree bij Manchester United en speelde onder leiding van Rúben Amorim acht wedstrijden. Hij deed vorige week donderdag nog een helft mee tegen FCSB in de Europa League, maar behoorde afgelopen zondag tegen Crystal Palace al niet meer tot de wedstrijdselectie. Malacia heeft bij Manchester United nog een contract tot de zomer van 2026. Hij zag een overstap naar Benfica onlangs nog afketsen, maar heeft nu alsnog zijn transfer te pakken.

🚨🔴⚪️ Tyrell Malacia leaves Man United to join PSV Eindhoven, here we go!



Loan move with salary covered until June and buy option clause included, told it’s worth €10m.



Understand Man United will also have 30% sell-on clause as part of the deal. pic.twitter.com/itDClj57IP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

