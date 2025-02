Feyenoord-fans reageren massaal met één emoji op transfer Malacia

heeft op de slotdag van de winterse transferperiode zijn terugkeer in de Eredivisie voltooid. De voormalig Feyenoorder wordt door Manchester United verhuurd aan PSV, dat een koopoptie heeft bedongen. Die stap valt bij veel Rotterdamse fans verkeerd en op social media uiten ze hun frustratie.

Nadat Malacia in de laatste dagen van de transferwindow een transfer naar Benfica op het laatste moment zag klappen, werd de verdediger plots genoemd als mogelijkheid bij PSV. De Eindhovenaren waren op zoek naar een linksback na het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegard (AJ Auxerre). Die transfer werd dinsdag afgerond.

Malacia wordt door Manchester United tot het einde van het seizoen verhuurd aan PSV, dat daarna een optie heeft de verdediger definitief over te nemen. Daarbij zouden de Engelsen wel een zeer fors doorverkooppercentage hebben bemachtigd, waardoor ze er bij een toekomstige transfer nog voldoende aan overhouden.

In zijn jeugdopleiding speelde Malacia voor Feyenoord, waar hij ook doorbrak in het betaald voetbal. In totaal kwam de linksback 136 duels in actie voor de Rotterdammers. Fans van Feyenoord zijn dan ook niet heel gelukkig met de keuze van Malacia om bij PSV te gaan spelen. Onder de aankondigingspost van PSV en de speler op Instagram reageren Feyenoorders massaal met de emoji van een slang. Ook krijgt de 25-jarige linkspoot de nodige verwensingen naar zijn hoofd geslingerd.

