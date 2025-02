Feyenoord-fans geloven hun ogen niet en eisen ontslag op Deadline Day

Supporters van Feyenoord uiten op de laatste dag van de transfermarkt forse kritiek op bestuurders Dennis te Kloese en Mark Ruijl. Met name het (afgekeurde) bod van vijftien miljoen euro op aanvaller Sindre Walle Egeli van FC Nordsjaelland doet de wenkbrauwen fronsen bij de fans.

Nordsjaelland had een flinke financiële klapper kunnen maken met de verkoop van de pas achttienjarige rechtsbuiten, maar weigerde mee te werken. De reden: er kan geen vervanger worden gehaald, want in Denemarken sloot de markt maandag al de deuren. Het doet denken aan de zomerse Deadline Day, toen Feyenoord zich te elfder ure meldde voor een andere rechtsbuiten: Andreas Skov Olsen. Zijn toenmalige werkgever, Club Brugge, verleende geen medewerking.

Zo dreigt Feyenoord wederom naast de komst van een rechtsbuiten te grijpen, zeker omdat een ander doelwit - Gonçalo Borges van FC Porto – naar verluidt ook niet weg mag. Supporters van Feyenoord vinden het onbegrijpelijk dat Feyenoord het opnieuw op het laatste moment laat aankomen. Zeker nu de markt in veel andere landen al is gesloten, zijn buitenlands clubs niet happig op de verkoop van spelers.

Op sociale media moeten Te Kloese en Ruijl, respectievelijk de algemeen directeur en technisch manager, het ontgelden. Het is overigens niet volledig duidelijk wie welke bijdrage levert aan het transferbeleid. Ruijl werd in oktober vorig jaar aangesteld om Te Kloese te ontlasten, waardoor het voetbaltechnische gedeelte niet meer enkel op het bordje van Te Kloese ligt. De kritiek op Te Kloese klinkt in ieder geval het luidst.

