Weghorst baalt van Farioli: ‘Staat ver af van mijn filosofie’

is niet te spreken over het feit dat de laatste maanden steevast de voorkeur krijgt van Francesco Farioli bij Ajax, zo geeft hij aan in gesprek met Helden Magazine. Volgens de spits is er geen sprake van een eerlijke concurrentiestrijd, wat hij een lastige situatie vindt.

Weghorst werd begin dit seizoen aangetrokken als concurrent van Brobbey. Omdat Farioli aan het begin van het seizoen een hoop rouleerde in zijn elftal, moesten de twee spitsen elkaar vaak afwisselen in de basis. Weghorst vond dat ‘lastig’ en sprak erover met zijn trainer. “Hij heeft zijn filosofie, ik heb mijn filosofie. Ik geloof in een prestatiecultuur en ben daarin misschien ook ouderwets.”

Volgens Weghorst was het moeilijk om alles te geven voor Ajax als hij niet wist waar hij aan toe was. “Ik leef gedurende de week naar een wedstrijd toe”, geeft hij aan. “Ik visualiseer hoe de wedstrijd gaat verlopen. Maar als je soms een uurtje speelt en de volgende week maar een half uur als invaller, dan is dat lastig.”

Inmiddels krijgt Brobbey steevast de voorkeur boven Weghorst in de basis bij Ajax. “Ik vind: als iemand beter is dan ik, dan heb ik daar vrede mee”, legt de spits uit, die aangeeft niet bang te zijn voor een concurrentiestrijd. “Het moeilijkste aan deze situatie vind ik dat er juist geen strijd is. Dat staat ver af van mijn filosofie over het beleven van topsport en dat vind ik lastig”, waarmee de spits lijkt te impliceren dat hij vindt dat hij onterecht reserve is. Toch schikt hij zich in die rol. “Maar ik vind en weet ook: het gaat niet om mij. Het gaat om Ajax, om de club en successen behalen. Daar zal ik iedere minuut proberen mijn steentje aan bij te dragen en belangrijk te zijn.”

