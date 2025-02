De transferwinter van Ajax: hoe bracht Alex Kroes het er in zijn tweede transferperiode vanaf?

Nu de winterse transferperiode erop zit, maakt FCUpdate de balans op bij de traditionele top drie van Nederland. Hoe heeft Ajax het er in de voorbije window vanaf gebracht? En is technisch directeur Alex Kroes erin geslaagd om al zijn doelen te verwezenlijken?

Wat waren de winterse transferplannen van Ajax?

Ajax sloot de eerste seizoenshelft af op de tweede plaats in de Eredivisie. Trainer Francesco Farioli had voorafgaand aan de transferperiode één grote wens: een extra linksbuiten. Door het zomerse vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs én op het laatste moment het afketsen van de komst van Kamaldeen Sulemana was Mika Godts de eerste seizoenshelft immers de enige 'volwaardige' optie op zijn positie.

Daarnaast hoopte Kroes vooral te kunnen saneren: zijn voorganger Sven Mislintat deelde in de zomer van 2023 liefst twaalf (!) langlopende, lucratieve contracten uit aan nieuwe spelers, waarvan alleen Josip Sutalo een onbetwiste basisspeler is gebleken. Kroes slaagde er in de zomer al in om Jakov Medic, Borna Sosa en Georges Mikautadze (al dan niet tijdelijk) te 'lozen', maar om het salarishuis verder op orde te brengen zou er deze winter opnieuw een x-aantal spelers moeten vertrekken.

Wie ging er weg, wie kwam erbij?

Op Oudjaarsdag, vlak voor de markt openging, werd duidelijk dat Raúl Moro het voornaamste doelwit was om Farioli van een extra linksbuiten te voorzien. De 22-jarige Spanjaard, spelend voor LaLiga-laagvlieger Real Valladolid, had zelf zeker oren naar een overstap richting de Johan Cruijff ArenA. De onderhandelingen met zijn werkgever wilden echter niet erg vlotten. Valladolid bleef tegelijkertijd 'gewoon' een beroep doen op de linksbuiten, wat op 17 januari verstrekkende gevolgen kreeg. Moro viel in het competitieduel met Espanyol uit met, naar later bleek, een gebroken sleutelbeen en kan de komende maanden niet in actie komen.

Kroes schakelde noodgedwongen door en nam onder meer contact op met Wolverhampton Wanderers, in een poging de verhuurperiode van Forbs vroegtijdig te beëindigen. Hoewel de Portugees tot begin oktober voor de eerste en tot nu toe enige keer aan de aftrap van een Premier League-duel stond, kwamen beide clubs er niet uit over de voorwaarden voor een vervroegde terugkeer. Daarop besloot Kroes zaken te gaan doen met zijn oude liefde Go Ahead Eagles. Oliver Edvardsen kwam de selectie van Farioli uiteindelijk in de laatste week van de transferperiode versterken. Ajax betaalt zo'n drie miljoen euro voor de 25-jarige Noor.

Regeer tóch niet de vervanger van Rensch

Ondertussen had Kroes er een tweede opgave bijgekregen. Devyne Rensch, wiens contract aan het einde van het seizoen zou aflopen, werd anderhalve week voor het sluiten van de markt immers verkocht aan AS Roma, dat zo'n vijf miljoen euro voor zijn komst moest overmaken. Ajax klopte vervolgens aan bij FC Twente om Youri Regeer na anderhalf seizoen terug te halen naar Amsterdam. Daartoe werd de terugkoopoptie in zijn contract - ter waarde van zo'n 4,5 miljoen euro - gelicht, maar zowel Farioli als de speler zelf hield vol dat Regeer toch écht beter tot zijn recht komt op het middenveld, hoewel hij in Enschede een deel van zijn wedstrijden rechts achterin speelde. Op Deadline Day, minder dan een uur voordat de markt zijn deuren sloot, presenteerde Ajax pas de opvolger van Rensch. Kroes doet alsnog zaken met Valladolid, Ajax neemt Lucas Rosa (24) over van de Spaanse club.

Kroes haalt bezem door Ajax-selectie: tien spelers vinden elders onderdak

Tegenover de komst van bovengenoemd drietal staat het vertrek van liefst tien spelers. Kroes slaagde er uiteindelijk in om twee aankopen van Mislintat definitief te slijten: Benjamin Tahirovic toog naar Brøndby IF en doelman Diant Ramaj werd weggekocht door Borussia Dortmund - de club waar Mislintat nú (nog) werkzaam is. Daarnaast werden Gastón Ávila (Fortaleza), Sivert Mannssverk (Cardif City) en Chuba Akpom (Lille) op huurbasis van de hand gedaan, waarbij in het geval van Ávila en Akpom tevens een optie tot koop is bedongen. Alleen voor Ramaj trok Kroes een directe vervanger aan: Matheus Lima Magalhães komt op huurbasis over van het Portugese Braga, waarbij Ajax de 32-jarige keeper aan het eind van het seizoen definitief kan inlijven.

Buiten de Mislintat-aankopen verkocht Kroes de overbodige Naci Ünüvar en Jaydon Banel aan respectievelijk FC Twente en Burnley. De Tukkers namen bovendien rechtsback Gerald Alders op huurbasis over van Ajax, dat wél zijn contract met twee extra seizoenen verlengde. Ook Kristian Hlynsson verliet de Johan Cruijff ArenA tijdelijk: de IJslander voegde zich bij het Sparta Rotterdam van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn.

Ajax en transferperiodes: never a dull moment

Buiten deze uitgaande transfers was er deze winter bovendien een hoop te doen om spelers die uiteindelijk niét zouden vertrekken. Zo meldde West Ham United zich voor spits Brian Brobbey, ondanks het feit dat die - puur afgaande op zijn doelpuntenproductie - niet bepaald aan een topseizoen bezig is. De Londenaren konden uiteindelijk echter niet voldoen aan de forse vraagprijs voor Brobbey en haakten - net als stadgenoot Tottenham Hotspur dat eerder al deed - daarom af. En dan was er nog Jorrel Hato, die eerder al in verband werd gebracht met Europese grootmachten Real Madrid en Liverpool en in het vrije weekend tussen de laatste twee Europa Leagueduels plots werd gespot op Anfield. De achttienjarige verdediger lijkt echter 'slechts op bezoek' te zijn geweest bij de club van Arne Slot en bezwoer enkele dagen later dat hij - minimaal - het seizoen afmaakt in de Johan Cruijff ArenA.

Henderson zorgt voor ophef rond Ajax - Galatasaray

Op 30 januari, de dag van het Europa League-duel met Galatasaray, ontstond daarnaast nog een enorme soap rond aanvoerder Jordan Henderson. AS Monaco wilde de Engelse routinier dolgraag naar de Ligue 1 halen en de oud-speler van Liverpool had in zelf óók wel oren naar een vertrek. Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat het hem menens was: zo betrad doelman Remko Pasveer plotseling als aanvoerder het veld, juichte Henderson niet mee bij de doelpunten van Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim en leek hij bij zijn wissel, een kwartier voor tijd, afscheid te nemen van het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Kroes toog na afloop van de door Ajax met 2-1 gewonnen wedstrijd hoogstpersoonlijk naar de kleedkamer om Henderson in een één op één gesprek duidelijk te maken dat zijn gedrag ontoelaatbaar was en dat Ajax geenszins van plan was mee te werken aan een tussentijds vertrek. Henderson zou daarop hebben ingebonden, zijn excuses hebben gemaakt en hebben beloofd in ieder geval het seizoen af te maken in Amsterdam. Ajax zou Ajax niet zijn als De Telegraaf nog geen tien uur later de inhoud en de uitkomst van het gesprek zou publiceren.

Winteraanwinsten Ajax

Nieuw Komt over van Youri Regeer FC Twente Oliver Edvardsen Go Ahead Eagles Lucas Rosa Real Valladolid Matheus Lima Magalhães Braga (gehuurd)

Uitgaande wintertransfers Ajax

Vertrokken Naar Naci Ünüvar FC Twente Benjamin Tahirovic Brøndby IF Devyne Rensch AS Roma Jaydon Banel Burnley Diant Ramaj Borussia Dortmund Sivert Mannsverk Cardiff City (verhuurd) Gastón Ávila Fortaleza (verhuurd) Kristian Hlynsson Sparta Rotterdam (verhuurd) Chuba Akpom Lille OSC (verhuurd) Gerald Alders FC Twente (verhuurd)

Conclusie: is Kroes geslaagd?

Onderaan de streep zou Kroes kunnen zeggen dat hij al zijn doelen bereikt heeft. De gewenste linksbuiten is immers binnen, het vertrek van Rensch en Ramaj is één op één opgevangen en met Regeer heeft Farioli er ook nog eens een extra optie bijgekregen op het middenveld. Bovendien zijn tien spelers van de loonlijst verdwenen, waarvan alleen Rensch en Akpom het afgelopen halfjaar een rol van betekenis speelden.

Dat neemt echter niet weg dat Kroes pas héél laat zijn zaakjes op orde had. Toen Godts tegen Galatasaray uitviel met een hamstringblessure, werd pas écht haast gemaakt met de komst van Edvardsen. De Noor kon echter niet tijdig worden ingeschreven voor De Klassieker tegen Feyenoord, waardoor Farioli een (onnodige?) extra puzzel te leggen had. Of Rosa in staat is om Rensch te doen vergeten zal bovendien nog moeten blijken. En is Matheus, ondanks zijn ruime ervaring bij de Portugese subtopper Braga, een volwaardige stand-in voor eerste keeper Remko Pasveer? Ook daarop kennen we het antwoord nog niet.

