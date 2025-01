'Borussia Dortmund hakt na 'felle machtsstrijd' knoop door over Sven Mislintat'

Borussia Dortmund heeft volgens verschillende Duitse media besloten om Sven Mislintat te ontslaan. De 52-jarige technisch directeur is volgens het lokale Ruhr Nachrichten verwikkeld in een 'felle machtsstrijd' met sportief directeur Sebastian Kehl en zou uiteindelijk als grote verliezer uit de strijd gaan komen.

Vorige week bracht Sky Deutschland al naar buiten dat Mislintat en Kehl totaal niet op één lijn zitten als het gaat om het transferbeleid dat Dortmund voert. "Directeur Lars Ricken heeft genoeg van het interne gerommel en gaat keihard ingrijpen", schrijft bovengenoemd medium. Het ontslag van Mislintat zou in de ogen van Ricken 'de sleutel naar succesvolle, gerichte en bovenal collaboratieve samenwerking in het beste belang van de club' zijn. Mislintat is bezig aan zijn tweede periode in dienst van BVB. De Duitser werkte tussen 2006 en 2017 reeds als hoofdscout en hoofd profvoetbal bij de grootmacht en keerde vorig jaar mei terug op het oude nest.

Mislintat sneuvelde ook al bij Arsenal, Ajax en Stuttgart

Tussentijds was Mislintat ruim een jaar werkzaam bij Arsenal (waar hij als hoofd scouting de weinig vleiende bijnaam missing twat zou hebben gekregen) en daarna ruim drie jaar als sportief directeur van VfB Stuttgart, waar hij in november 2022 - ondanks een doorlopend contract - afscheid nam. In mei 2023 trad Mislintat in dienst van Ajax, waar hij de functie van directeur voetbalzaken ging bekleden. Vier doldwaze maanden later, waarin hij onder meer twaalf spelers aantrok voor meer dan 100 miljoen euro én onder vuur kwam te liggen vanwege vermeende belangenverstrengeling bij de transfer van Borna Sosa van Stuttgart naar Amsterdam, zette Ajax de beleidsbepaler op straat.

LEES OOK: 'Mislintat onderhandelde over Feyenoord-uitblinker, sportief directeur wist er niets van'

Dortmund maakt momenteel een teleurstellend seizoen door. De topclub, vorig seizoen onder Edin Terzic nog verliezend finalist in de Champions League, staat in de Bundesliga op een schamele elfde plaats. Vorige week greep de club al in en werd Terzic' opvolger Nuri Sahin (36) ontslagen. Tot het gewenste schokeffect heeft het vertrek van de oud-middenvelder niet (helemaal) geleid. Het thuisduel met Werder Bremen, waarin Mike Tullberg als interim-trainer op de bank zat, leverde slechts een 2-2 gelijkspel op. Daarmee kwam wél een einde aan een serie van vier achtereenvolgende nederlagen: drie in de Bundesliga en eentje in het Champions League-duel met Bologna.

